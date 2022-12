Samo hrabro, kapetane! Modrić: Još nismo pobijedili Brazil, nadam se da ćemo prekinuti tradiciju

Hrvatska nogometna reprezentacija sutra će od 16 sati igrati četvrtfinale Svjetskog prvenstva u Kataru. Nakon što su vatreni u osmini finala nakon izvođenja jedanaesteraca izbacili Japan, slijedi nam najteži protivnik dosad, favorit natjecanja Brazil. Uz izbornika Zlatka Dalića, susret je najavio kapetan Luka Modrić.

Je li opušten prije Brazila?

- Napravili smo jaku veliku stvar ulaskom u četvrtfinale. Bez obzira na to, želimo još više. Znamo da nas čeka možda i najveća utakmica na turniru protiv jednog od favorita za osvajanje naslova, uvijek jest, ali po prikazanoj igri na ovom SP-u s pravom su u toj grupi. Moramo samo biti pravi, dati maksimum kao što smo dali u svakoj utakmici dosad. Maksimum mogućnosti, odigrati najbolju utakmicu i onda imamo šanse. Da se zadovoljavamo što smo tu, definitivno ne. Znamo da nas čeka utakmica protiv velikog suparnika, ali imamo svoju snagu, vjerujemo u nas i tako ćemo se postaviti na terenu.

Foto: SUHAIB SALEM/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Croatia Training - Al Erssal Training Site 3, Doha, Qatar - December 7, 2022 Croatia's Ivan Perisic and Luka Modric during training REUTERS/Suhaib Salem Photo: SUHAIB SALEM/REUTERS

Vinicius, Modrićev suigrač iz Reala, pohvalio je našeg kapetana.

- Lijepo je čuti kad Vini priča lijepo o meni, biranim riječima. On je odličan dečko, imamo super odnos. Igra u nevjerojatnoj formi, napredovao je jako puno otkad je došao u Real, to pokazuje i u Realu i reprezentaciji, to pokazuje i na SP-u. Sutra nas očekuje težak zadatak zaustaviti ga. Svi znaju njegove kvalitete, ali ako mogu nekim detaljem pomoći da mu se oteža posao, sigurno ću to napraviti. Ovdje smo da se svatko bori za svoju zemlju.

Iznenađenja su moguća, Kamerun je pobijedio Brazil.

- Nisam imao priliku gledati tu utakmicu, ali su Brazilci dosta toga promijenili. Nisu igrali s najjačom momčadi, ali mogu složiti dvije top momčadi. Nije to mjerilo, ali je pokazatelj da se i njih može pobijediti - rekao je Modrić.

U tri dosadašnje utakmice vatreni su tek jednom stigli do pobjede u regularnom vremenu, protiv Kanade (4:1).

- Mi igramo nogomet kakav igramo. Nekad manje dobro, ali dat ćemo sve od sebe da predstavljamo svoju zemlju na najbolji mogući način. Mogu samo reći da smo spremni i da ćemo dati sve od sebe. Sve je moguće. Najvažnije je da damo sve od sebe.

Foto: John Sibley/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group F - Croatia v Belgium - Ahmad Bin Ali Stadium, Al Rayyan, Qatar - December 1, 2022 Croatia's Luka Modric celebrates with teammates after the match as Croatia qualify for the knockout stages REUTERS/John Sibley Photo: John Sibley/REUTERS

Modrić je ponovno upitan hoće li se oprostiti od reprezentativnog dresa nakon SP-a.

- Ne razmišljam o budućnosti, vidjet ćemo dokad ću igrati. Sto posto sam koncentriran na ovo što je ispred nas. Bit će vremena za razmišljanje o budućnosti. Sad sam fokusiran samo na ovu utakmicu. Nemam neku taktiku za rast ni za pomlađivanje.

Kako objasniti činjenicu da tako mala zemlja ima tako velike uspjehe?

- Imamo odlične igrače. Na terenu smo uvijek imali talente. Ljudi prepoznaju Hrvatsku i igrače koji dolaze iz Hrvatske. Ne treba objašnjavati, mi smo talentirana nacija koja voli sport - zaključio je Modrić.

Sve utakmice, komentare i analize vatrenih pratite na portalu Večernjeg lista