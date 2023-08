Španjolci uveli snimanje igrača u svlačionicama, stigle žestoke reakcije protiv toga

Organizator španjolskog nogometnog prvenstva La Liga ove sezone je televizijskim kućama dopustila snimanje nogometaša u svlačionici uoči početka utakmica, no neki igrači se protive smatrajući to zadiranjem u njihovu privatnost.

Athletic Bilbao je u prvom kolu ugostio Real Madrid, a kamera je snimala baskijske igrače dok mole "Oče naš" uoči izlaska na travnjak stadiona San Mames. Snimka se ubrzo proširila društvenim mrežama.

"Svlačionica na našem stadionu, ili bilo kojem drugom, je nešto osobno, nešto. Mjesto samo za nas", rekao je Unai Simon, 26-godišnji vratar Athletica i reprezentacije Španjolske. "U njoj se koncentriramo, imamo svoje rituale, govorimo osobne stvari ljudima u koje imamo povjerenja", dodao je na konferenciji za medije u Bilbau.Momčad Athletica, u kojoj smiju igrati samo Baski, već desetljećima ima običaj okupiti se u krug u svlačionici pa izmoliti "Oče naš" prije izlaska na travnjak. Nekoć je molitvu predvodio, ali već godinama to radi kapetan momčadi. Svi igrači poštuju običaj bez obzira na svoja religijska uvjerenja.Nogometaši u prugastim crveno-bijelim dresovima i crnim hlačicama neugodno su se osjećali prošli vikend kada su ugledaliusmjerenu prema njima."Pomisliš tada i da je možda boljestaviti kostobran ili obuti kopačke, a ne onako kako običavaš ili voliš raditi", rekao je Simon."I zašto bi svi morali znati kojem se svecu moliš? Mi igrači imamo razne običaje za koje ne želimo da se zna", napomenuo je vratar koji je u lipnju sa Španjolskom osvojio Ligu nacija iskazavši se tijekom jedanaesteraca u finalu protivLa Liga, pod predsjedanjem Javiera Tebasa, konstantno traži nove načine za zaradom pa je ovaj mjesec predložila klubovima snimanje nogometaša izvan travnjaka. Pristanu li, klubovi će zauzvrat dobitiod televizijskih prava. Što više snimanja i raznovrsnijeg sadržaja dopuste, više će dobiti novca. S kamerom smiju ući u svlačionicu one televizije s kupljenim pravima za prijenos utakmica.Od 20 klubova prve lige to je odbio samo, čiji je predsjednik Florentino Perez u lošim odnosima s Tebasom, dok su dva kluba ostala suzdržana.





"Smatram da Real Madrid ima pravo što nije popustio, a sud mu je dao za pravo da tako postupi", izjavio je Realov trener Carlo Ancelotti na konferenciji za medije u Madridu.



"Nema smisla postavljati kameru u svlačionicu", naglasio je.



La Liga je izvijestila da joj je cilj približiti igrače gledateljima i tako unaprijediti sadržaj televizijskih prijenosa. Osim ulaska u svlačionice, kamermani su snimali intervjue s trenerima uoči utakmica i u poluvremenu, a mikrofoni su bili postavljeni i tijekom pauze za osvježenje kada su igrači pili vodu iz bočica, a treneri im davali upute.