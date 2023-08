Real krade Bayernu zamjenu za Courtoisa. Prava drama odvija se oko Ekvadorca od 130 milijuna eura

Harry Kane (30) novi je igrač Bayern Münchena. Kapetan engleske reprezentacije stiže u transferu vrijednom 100 milijuna eura, a uz bonuse bi se odšteta mogla popeti i do 115 milijuna eura. Kane je s Bayernom potpisao ugovor do 2027. godine, a imat će godišnju plaću od 25 milijuna eura, što znači da će do kraja ugovora u Bayernu zaraditi okruglih 100 milijuna eura!

– Jako sam sretan što sam dio Bayerna. Bayern je jedan od najvećih klubova na svijetu i uvijek sam govorio da se želim dokazati na najvišoj razini. Bayern karakterizira njegova pobjednička kultura, jako je dobar osjećaj biti ovdje – rekao je Kane prilikom predstavljanja.

Emotivan oproštaj od Spursa

Kane se emotivno obratio i navijačima svog dojučerašnjeg kluba Tottenhama.

– Odlazim iz najdražeg kluba, puno emocija prolazi kroz mene. Tužan sam jer napuštam klub u kojem sam proveo gotovo 20 godina svog života, od 11-godišnjeg dječaka do 30-godišnjeg muškarca. Bilo je toliko lijepih trenutaka, posebnih uspomena koje ću zauvijek pamtiti. Hvala svim mojim suigračima tijekom godina, trenerima, svim zaposlenicima kluba. Izgradio sam posebne veze s mnogim ljudima. Najveća hvala ide vama, navijačima Tottenhama. Od prvog trenutka od kad sam zaigrao za Tottenham bio sam jedan od vas, davao sam sve od sebe da vas učinim ponosnim i da vam pružim što više posebnih trenutaka i uspomena koje će, nadam se, trajati zauvijek. Osjetio sam da je vrijeme da odem, nisam htio ući u sezonu s puno nerazriješenih pitanja oko budućnosti. Važno je da se novi trener i igrači koncentriraju na to da vrate Tottenham na vrh tablice i u borbu za trofeje. Želim puno sreće Angeu i dečkima u tome. Gledat ću ih kao navijač. Ovo je poruka svim navijačima Tottenhama diljem svijeta koji su me podržavali. Moja obitelj i ja to nećemo zaboraviti. Sretno Tottenhamu. Ovo nije zbogom jer nikad ne znaš kako će se stvari odviti u budućnosti, ali ovo je hvala i vidimo se uskoro – rekao je Kane.

VEZANI ČLANCI:

Kaneov transfer u Bayern posljednjih se tjedana pretvorio u trakavicu, vlasnik Spursa Daniel Levy cijelo je vrijeme odugovlačio i dizao cijenu, ali je na kraju dobio više od 100 milijuna eura za igrača kojem bi u lipnju istekao ugovor. Bayern pak nije mogao čekati, čelnici bavarskog kluba svjesni su da je Kane napadač koji im, osim naslova u Bundesligi, može donijeti i Ligu prvaka. I zato su ga rekordno i platili. Kane je najskuplja kupnja u povijesti Bayerna, ali i cijele Bundeslige. Dosadašnji rekord držao je Lucas Hernandez (27), kojeg je Bayern kupio za 80 milijuna eura od Atlético Madrida prije četiri godine.

– Dobrodošao u München, Harry! Jako smo sretni zbog ove vrhunske prinove. Transfer je zahtijevao upornost, odlučnost i ustrajnost, velike pohvale svima koji su u Bayernu bili uključeni u ove pregovore, na čelu s našim izvršnim direktorom Jan-Christianom Dreesenom. Harry Kane neće samo ojačati Bayern, već će biti dobar i za cijelu Bundesligu – poručio je predsjednik Bayerna Herbert Heiner.

VEZANI ČLANCI:

Kane je u Tottenhamu proveo cijelu karijeru (uz nekoliko posudbi) te je u 435 utakmica postigao za klub rekordnih 280 golova. Unatoč čudesnom golgeterskom učinku, Kane dosad nije osvojio nikakav momčadski trofej (ima tek dva izgubljena finala Liga kupa i jedno Lige prvaka), a to želi promijeniti transferom u Bayern. Rekorder je i reprezentacije Engleske s 58 golova u 84 utakmice.

Inače, Kanea je prije dva ljeta želio Manchester City, no Levy ga nije želio pustiti u engleskog konkurenta, dok se ovo ljeto za Harryja uz Bayern borio i Real Madrid. No, Kane je shvatio da se Real premišlja između njega i Mbappéa, pa je odabrao bavarskog diva, gdje će nesumnjivo biti najveća klupska zvijezda i igrač oko kojeg će trener Thomas Tuchel slagati igru svoje momčadi.

Dembele u PSG-u

Bayern je uspio dovesti Kanea prije Reala, no kraljevski će im klub, po svemu sudeći, “ukrasti” vratara Kepa Arrizabalagu. Nakon što se pisalo kako je Arrizabalaga pristao na transfer iz Chelsea u Bayern, čini se kako će ipak otići u Real Madrid, gdje će zamijeniti ozlijeđenog Thibauta Courtoisa.

VEZANI ČLANCI:

Ousmane Dembele (26) novi je igrač Paris Saint-Germaina. Krilni napadač stiže iz Barcelone u transferu vrijednom 50 milijuna eura. A prava drama odvija se oko transfera 21-godišnjeg Ekvadorca Moisesa Caiceda. Njegov klub Brighton prihvatio je Liverpoolovu ponudu od 127 milijuna eura, no Caicedo ne želi na Anfield nego u Chelsea. Fabrizio Romano javlja da će Chelsea uskoro poslati i novu službenu ponudu za Caiceda koja neće biti manja od Liverpoolovih 127 milijuna, pa će Caicedo sa 130 milijuna eura odštete postati najskuplji igrač u povijesti Premiershipa.