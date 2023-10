Španjolci tvrde da United želi Modrića. Potpuno je jasno zašto su zainteresirani za našeg virtuoza

Već i ptice na grani znaju priču o nezadovoljstvu kapetana hrvatske reprezentacije Luke Modrića (38) njegovim statusom u Real Madridu nakon ovoljetnog potpisa novog ugovora do lipnja 2024. godine. Trener kraljevskog kluba Carlo Ancelotti već je nekoliko puta potvrdio da Modrić nije zadovoljan manjom minutažom, ali da zna da će se boriti za svoje minute na terenu i da će ih imati, no ne onoliko koliko ih je imao prošlih sezona.

Unitedov problem s 'osmicama'

Sad je došao i nastavak te sage. Za Modrića se zainteresirao klub s najviše naslova ligaškog prvaka u engleskom nogometu – Manchester United.

– Modrić još ne zna gdje će završiti sezonu. Postoje klubovi koji se raspituju za njega, a jedan od njih je Manchester United. Modrić želi igrati i žali se da nema natjecateljskog ritma. United zna da Modrić nije sretan u Realu i raspituje se kako ga može dovesti u siječnju Jedini je problem što je United zadnji u svojoj skupini u Ligi prvaka i nakon Božića vjerojatno više neće biti u tom natjecanju. Modrić će pričekati dva mjeseca da vidi hoće li mu se status promijeniti. Tek će tada odlučiti što će s karijerom – istaknuo je španjolski sportski novinar Eduardo Inda, koji je dobro upućen u zbivanja u Realu.

S Unitedove strane, jasno je i logično zašto su zainteresirani za Modrića. Kapetan vatrenih bi i u ovim poznim igračkim godinama bio veliko pojačanje za klub s Old Trafforda, koji je jako loše ušao u sezonu sa šest poraza u prvih 11 utakmica. U veznom redu pokriveni su na poziciji glavnog kreativca s Brunom Fernandesom te na poziciji zadnjeg veznog Modrićevim bivšim suigračem Casemirom, no na poziciji 'osmice', koja je od ove tri najbliža Modriću, ove se sezone nisu dokazali ni Christian Eriksen ni Mason Mount od kojih se to očekivalo, do te mjere da je strateg Uniteda Erik ten Hag na toj poziciji počeo davati priliku mladom Tunižaninu Hannibalu Mejbriju.

S druge strane, one Modrićeve, ponude drugih klubova poput Uniteda ne moraju nužno značiti njegovu želju za odlaskom, ali mogu stvoriti određen pritisak na Ancelottija i Real što se tiče povećanja minutaže te važnosti Lukine uloge. Upravo na to implicira ova Indina rečenica da će Luka pričekati dva mjeseca i vidjeti hoće li mu se status promijeniti. Od mogućih 810 minuta Modrić je u Realovu dresu ove sezone na terenu proveo 391 minutu, i to je prvi put otkako je u klubu da ima manje od 50 posto odigranih minuta.

Natjecateljski podražaj

U prvi plan došli su 'neki novi klinci' poput Bellinghama, Tchouaménija, Valverdea i Camavinge kojima zasad ide vrlo dobro, ali Luka je još uvijek željan redovitog natjecateljskog izazova na najvišoj razini, i sam je to isticao. Hoće li to nastaviti dobivati u Realu povećanjem minutaže ili će pak taj izazov potražiti negdje drugdje, preostaje nam za vidjeti. (Edi Džindo)