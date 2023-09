Španjolci tvrde da je Modrić nesretan, spominju odlazak iz Reala

Real Madrid upisao je 2:0 pobjedu nad Las Palmasom ove srijede, a hrvatski veznjak Luka Modrić u toj pobjedi nije dobio ni minute. Potaknulo je to priče u španjolskim medijima prema kojima je on otpisan.

Naime, ovo je bila prva utakmica u dosadašnjih sedam kola španjolskog prvenstva u kojoj 38-godišnji kapetan hrvatske reprezentacije nije odigrao ni minute. Realov trener Carlo Ancelotti rekao je da ga je odmarao kao i još neke igrače:

– Bili su umorni pa sam ih odlučio odmoriti kako bih izbjegao probleme.

No mediji tvrde kako je to poruka Modriću da Real više ne računa na njega. Diario Ok ističe:

– Modrić se nije ni zagrijavao protiv Las Palmasa. Ancelottijeva priča da nije igrao zato što je umoran besmislena je jer je Modrić u zadnjih tjedan dana igrao samo 45 minuta protiv Atlética, i to neprimjetno. Premda Ancelotti to negira, jasno je da je to napravio kako bi zadovoljio legendu koja je pala u drugi plan. Ljetos je odbio Saudijce, a sada se čini da će im na zimu dati drukčiji odgovor. Realnost je takva da je Modrić nesretan zbog pada među rezerve i da ne prihvaća ulogu koja mu je nametnuta ove sezone nakon desetljeća u prvom planu. Modrić je nedavno produljio ugovor s Realom, ali to nije napravio samo da bi ostao još jednu godinu u klubu, nego da bi igrao.

Hoće li Luka dobiti priliku u subotu kada Real gostuje kod Girone, tek ćemo vidjeti, no činjenica je da je ove sezone od ključnog igrača Reala postao onaj koji ulazi s klupe.