Pred Modrićem je neizvjesna budućnost: 'Ne želimo da ga u Realu dočeka ono što nije zaslužio'

Luka Modrić je zbog sjajnih igara i trofeja zaslužio titulu Realove legende, ali je početkom ove sezone pomalo pao u drugi plan Carla Ancelottija. Hrvatski kapetan se naravno neće pomiriti s takvom situacijom i od Talijana traži da više sudjeluje u utakmicama, ali predsjednik Perez ga navodno ne želi gledati u najvećim okršajima.

- Modrić je jedan od najboljih veznih nogometaša u povijesti, osvajač Ballon d'Ora iz 2018. i igrač kojem se dive na svakom stadionu. Moguće je da je njegova želja da nastupi na Euru povezana s ostankom u Realu. Ono na što možda nije računao jest to da godine koje prolaze ostavljaju trag na svakome - piše Mundo Deportivo o tome kako Luku čeka neizvjesna budućnost na Santiago Bernabeu.

- Hrvat je veličanstven nogometaš, već sad jedan od najboljih u Realovoj povijesti. To mu je dalo za pravo da odluči o svojoj budućnosti. Ono što mi ne bismo željeli jest da ga u budućnosti dočeka ono što nije zaslužio. "Modrić je zamjena, ali on nikad neće prestati biti važan. Svi odreda dužni su ga poštivati, njegov trener, njegovi navijači, a trebao bi i on sam poštovati sebe. I nikad to ne bi trebao zaboraviti - zaključuje španjolski dnevnik.

Pojedini španjolski izvori nagađaju da je Modrić nezadovoljan s time što mu je Real okrenio leđa, te bi mogao otići kod Messija u MLS i Inter Miami.