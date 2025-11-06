'Želimo dovesti Hajduk i Dinamo! Idemo u dobrom smjeru, ali treba nam mala pomoć'

U novozagrebačkom kvartu Siget u ljeto 2023. godine osnovan je ženski nogometni klub Siget. To se dogodilo na inicijativu ljudi koji su već dulji niz godina bili u ženskom nogometu te prepoznali velik rast i potencijal ženskog nogometa u Zagrebu, ali i na području cijele Hrvatske, s obzirom na velik razvoj u Europi i cijelom svijetu. Na terenima Hrvatskog dragovoljca prve, povijesne korake napravile su i igračice Sigeta, koje su svoj daljnji rast i razvoj nastavile u seniorskom pogonu toga kluba. Brojne igračice s velikim iskustvom, prije svega iz mlađih dobnih kategorija Agrama, pristupile su klubu. U isto se vrijeme razmišljalo i o mlađim kategorijama i o djevojčicama koje tek žele napraviti prve korake na nogometnom terenu. Stoga se prve godine klub prijavio u dvije natjecateljske kategorije, a to su bile pionirke i seniorke, koje su se aktivno natjecale u ligama Hrvatskog nogometnog saveza.

– Sam početak nije bio lagan te je u borbi za dokazivanjem trebalo dosta vremena da postanemo prepoznatljivi i zadobijemo povjerenje igračica i njihovih roditelja. Prve natjecateljske sezone 23./24. seniorski je pogon pokazao svoju kvalitetu i želju za daljnjim treniranjem i napredovanjem. U kategoriji pionirki glavni je cilj bio da se okupi što veći broj djevojčica koje su zaljubljene u nogomet i koje žele trenirati. Cilj je bio imati kvalitetan trenerski kadar u svim kategorijama koji bi omogućio rast i razvoj svih igračica u svim dobnim kategorijama bez obzira na njihovo znanje i iskustvo – rekla je Mia Kalašić, trenerica mlađih kategorija kluba.

U ovoj sezoni s velikim ponosom naglašavaju kako je ženski nogometni klub Siget nastavio natjecanje u sve tri kategorije. To je velik pokazatelj kvalitetnog rada svih ljudi uključenih u ovaj napredak jer je u Zagrebu i okolici velika konkurencija klubova i treba se uvijek istaknuti nečim i zadržati te postupno i pojačavati svakim danom svoju kvalitetu u svim segmentima. Na klupu seniorki sjeda trener Slaven Kopitović. Uvelike zahvaljuju nogometnom klubu Hrvatski dragovoljac koji im je od prvih dana ustupio terene i cijelu infrastrukturu te time pokazao koliko podržava ženski nogomet, a dolaskom nove Uprave u taj klub ništa se nije promijenilo pa su se te želje i ambicije zadržale i dalje.

– Velika je želja i ambicija ući u viši rang natjecanja te Magenta ligu dovesti i na terene u Siget, čime bi se okrunila ova priča, koja svakim danom napreduje u svim pogledima. Potpora Uprave postoji, potpora roditelja je neizmjerna i beskrajno im hvala na tome, ali sada još malo nedostaje potpore sponzora i pojavljuje se problem nedostatka slobodnih termina na nogometnim terenima. Prvi veći problem s našim rastom broja djece u školi nogometa i samim time i uvođenjem još jedne kategorije je manjak terena za treniranje i igranje službenih utakmica, što nam je velik problem za daljnji napredak i kvalitetan rad. Trenutačno se koriste i tereni Nogometnog kluba Sava Jakuševec – istaknula je Mia, dodavši:

– Veliku zahvalnost posebno izražavamo roditeljima sve djece koja su u našem klubu: bez njih ništa od ovog ne bi bilo moguće jer svatko od njih svojim i najmanjim doprinosom omogućio nam je da smo tu gdje smo sada, a tek smo na početku svojih ciljeva i ambicija. Na žalost, zbog povećanja broja utakmica, samim time i putovanja te ostalih troškova, u potrazi smo za dodatnim sponzorima jer su nam dodatna financijska sredstva nužna da održimo kvalitetu i nastavimo s rastom – rekla je Mia.

U školi nogometa trenerica Mia Kalašić u fokus stavlja razvoj svakog djeteta posebno jer nijedno dijete nije isto, a svako dijete zaslužuje jednako posvećen pristup i iz svakog djeteta treba izvući ono najbolje, kako na terenu tako i izvan njega. Zato svaki razgovor na terenu i izvan njega pokazuje važnost samoj igračici, a svako putovanje, turnir i druženje tim igračicama daje okruženje kojem pripada i s kojim gradi svoju ličnost te samim time samopouzdanje.

– Prepoznatljivost tog pristupa je u samom rastu broja djece i kontinuiranim upitima za upis novih članica te samim time i svakog zainteresiranog ovim putem pozivamo da se upiše i upozna se s takvim načinom rada. Želja nam je imati još kategorija i u svim dobnim skupinama pokazati naš rad i privući što veći broj djece – zaključila je Mia Kalašić.