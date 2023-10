Španjolci otkrili koji je klub Messi odabrao za kraj karijere, u pitanju nisu ni Inter ni Barca

Argentinski čarobnjak Lionel Messi gotovo je pred krajem svoje igračke karijere, a trenutačno je u Inter Miamiju gdje ima sjajan učinak, u 12 utakmica je zabio 11 golova i upisao pet asistencija. Prije ture u Americi bio je član PSG-a, a pola života proveo je u Barceloni.

U katalonski kub se nije uspio vratiti pa se dogovorio s Davidom Beckhamom s kojim je ugovorno vezan do prosinca 2025. godine no Inter nije klub u kojemu će završiti svoju karijeru, niti on to želi.

Katalonski list El Nacional navodi kako će njegov posljednji klub biti argentinski Newell's Old Boys - momčad je to u kojoj je ponikao.

- Messi će vjerojatno završiti karijeru u Newell's Old Boysima. Zvijezda ima ugovor s Interom iz Miamija do 2025. godine i nakon okončanja ugovora, vratit će se u Argentinu- tvrdi El Nacional.

Messi će tada već biti 38-godišnjak i to bi mu trebala biti posljednja sezona karijere iako mnogi vjeruju da će on igrati u reprezentaciji Argentine na Svjetskom prvenstvu 2026. godine kada će braniti naslov prvaka iz Katara.

Možda i hoće, Luka Modrić sada ima 38 godina i igra sjajno za Hrvatsku, zašto ne bi i Messi za Argentinu.

