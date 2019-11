Španjolci objavili nešto što se nikako neće svidjeti Luki Modriću!

Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić proteklog je vikenda briljirao u domaćoj pobjedi Real Madrida nad Sociedadom na Santiago Bernabeu. Igrači Zinedinea Zidanea slavili su 3:1, a hrvatski kapetan sudjelovao je kod sva tri pogotka. Asistirao je Benzemi i Valverdeu, a potom je za kraj i sam zabio. Igru je napustio u 85. minuti uz ovacije cijelog stadiona, a u igru je umjesto njega ušao Nijemac Kroos.

No, španjolski As tvrdi da mu to nije pomoglo da izbori bolji status u Real Madridu. Modrić više nije ključan, naslov je članka u kojem se to objašnjava.

Autor napominje da je Real nakon utakmice sa Sociedadom igrao protiv PSG-a u Ligi prvaka, a Modrić je utakmicu počeo na klupi i dobio tek 15 minuta. Trener Zinedine Zidane odlučio se na 4-3-3 formaciju, u veznom redu su igrali Kroos, Casemiro i Valverde. Bio je to deveti put ove sezone da Real s navedenim trojcem te treći put zaredom u Ligi prvaka.

Valverde je u posljednje dvije utakmice Lige prvaka pobijedio Modrića u borbi za početni sastav Reala, navodi španjolski sportski dnevnik. Naš kapetan protiv Galatasaraya je ušao u 60. minuti da odmori Casemira, a protiv PSG je dobio 15 minuta.

As piše i da je Modrić jednom započeo dvije uzastopne utakmice ove sezone. Bilo je to u ligaškim susretima protiv Eibara i Real Sociedada. Treba reći i da je hrvatski kapetan zaradio dvije lakše ozljede dok je nastupao za vatrene zbog čega je odigrao i manje utakmica. Ove sezone je za Real odigrao 581 minutu po čemu je tek 13. igrač u svlačionici kraljevskog kluba.