Šoštarić više nije izbornik, na njegovo mjesto dolazi rukometna legenda

Nenad Šoštarić više neće biti izbornik hrvatske mlađe juniorske reprezentacije. Ta je reprezentacija bez njega, mao je obiteljske probleme, odradila svjetsko prvenstvo u Egiptu gdje je osvojila 18. mjesto.

Koban je bio poraz od Srbije u prvom kolu skupine (25:26) pa umjesto da smo otišli u glavnu rundu, igrali smo President kup kojeg smo na kraju osvojili.

Šoka ne vidi više sebe u tom projektu pa će ostati samo na mjestu šefa juniorskog pogona rukometnog kluba Zagreb. Naravno,čekajući priliku da ponovno sjedne na klupu muškog ili ženskog kluba.

Denis Špoljarić, pomoćni trener seniorske reprezentacije, trebao bi naslijediti Šoštarića u juniorskoj reprezentaciji, 2006. godište, dok će novi izbornik reprezentacije 2008. godište postati Branimir Kutnjak, trener seniora Dubrave.