Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 103
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
HANSI FLICK

Javio se utučeni trener Barcelone, evo kako je pokušao objasniti poraz u spektaklu

LaLiga - FC Barcelona v Real Sociedad
ALBERT GEA/REUTERS
VL
Autor
Igor Mlinarić/Hina
02.10.2025.
u 12:13

Barcelona je povela golom Ferrana Torresa u 19. minuti, ali su gosti do odmora izjednačili. Pogodak za 1-1 u 38. minuti postigao je 19-godišnji veznjak Senny Mayulu. U 90. minuti gosti su majstorski izveli kontranapad kojeg je golom zaključio Goncalo Ramos

 Nakon sinoćnjeg poraza 1-2 od PSG-a u Ligi prvaka, trener Barcelone Hansi Flick istaknuo je da su gosti od 35. minute kontrolirali utakmicu, te da se kod njegovih igrača vidio umor u drugom poluvremenu.

"Imam povjerenja u svoju ekipu, ali večeras nismo bili u najboljem izdanju. Nakon 35. minute PSG je preuzeo kontrolu. Kod nekih naših igrača bilo je vidljivo da su umorni. PSG je zaslužio pobjedu", rekao je Flick.

Barcelona je povela golom Ferrana Torresa u 19. minuti, ali su gosti do odmora izjednačili. Pogodak za 1-1 u 38. minuti postigao je 19-godišnji veznjak Senny Mayulu. U 90. minuti gosti su majstorski izveli kontranapad kojeg je golom zaključio Goncalo Ramos.

"Moramo se popraviti, čitava momčad mora sudjelovati i u napadu, i u obrani, moramo bolje koristiti prazan prostor. Vidjeli ste kako igrači PSG-a dobro koriste prazan prostor. Također, kada u završnici branite 1-1 morate to raditi pametnije, a oni su nama zabili gol iz kontranapada. Moramo biti organiziraniji i bolje pokrivati prostor", zaključio je Flick.
Ključne riječi
Liga prvaka Barcelona Hansi Flick

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još