Sosa napokon objasnio zašto je donio ovu tešku odluku

"Moj odabir je ovakav zato što sam tri godine u njemačkoj ligi, a nisam nijednom dobio poziv za A reprezentaciju Hrvatske. Ja tu nikog ne osuđujem, nego kažem da je to njihov odabir, znači da smatraju da imaju igrače na toj poziciji umjesto mene, ja respektiram njihovu odluku", rekao je za HRT Borna Sosa, lijevi bek koji je cijelom svijetu obznanio da će već na ovom Euru zaigrati za Elf.

"Mi njega promatramo, samo neka se on trudi", govorio je već jako dugo Zlatko Dalić, no izgleda da je to Borni dosadilo.

"Ja iskreno rečeno nisam zadnjih osam mjeseci komunicirao s nikim ih HNS-a direktno. To je uvijek bilo na toj nekoj priči da sam ja na tom nekom širem spisku, da bih mogao, da bih mogao, da bih mogao, ali meni nikad nije došao taj poziv. Meni nije problem izvaditi njemačku putovicu, već sam je izvadio, to su oni znali, bili su informirani, Nijemci su napravili sve što su mogli da ja dobijem tu putovnicu što je prije moguće. S njima sam u kontaktu zadnja četiri mjeseca, oni su me stvarno možda svaki dan zvali, svaki dan kontaktirali da bi to što prije napravili. HNS je zadnja dva mjeseca imao informaciju da imam i da ću dobiti njemačko državljanstvo, no nitko me nije nazvao u vezi toga", kaže Sosa.