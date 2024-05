Toplak o krizi u Hajduku: 'Ovo je mučenje. Moraju brzo reagirati, a ne čekati kraj sezone'

Nakon pobjeda protiv Slaven Belupa (1:0) i Rudeša (5:1), Hajduk je pred nanovo otvorenim tribinama Poljuda upisano novi poraz. Na njihovom su ih terenu svladali igrači Varaždina (0:1), a strijelac jedinog pogotka bio je Domagoj Drožđek u 67. minuti. Hajduk uoči 34. kola ima 61 bod, što je deset više od četvrtoplasiranog Osijeka i deset manje od drugoplasirane Rijeke.

Navijači su dakako bili vrlo nezadovoljni ovakvim rezultatom, no Hajduk samo nastavlja krizu iz koje nije izgledno da će se izvući prije kraja sezone. Nakon što su prvi dio sezone završili kao prvoplasirana momčad, uslijedio je pad rezultata. Sve je kulminiralo porazima od Dinama kojima su ispali iz Hrvatskog nogometnog kupa i primili težak udarac u borbi za naslov. Nakon toga su porazom od Rijeke te nade konačno propale. Usporedno s time, nakon ispadanja iz Kupa Poljud i ulicama Splita zahvatili su neredi zbog kojih je Hajduk strogo kažnjen, a klub je ostao bez trenera Mislava Karoglana i predsjednik Lukše Jakobušića.

VIDEO Potres u Berlinu: Nenad Bjelica nakon teškog poraza dobio otkaz u Unionu!

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Bijelima preostaje tek završiti sezonu što bolje mogu pa krenuti u restrukturiranje. Pred dva tjedna izabrali su novog predsjednika, Ivana Bilića, pred kojim će biti težak zadatak pripremanja posrnulog kluba za domaće utakmice i kvalifikacije za Konferencijsku ligu. Ponajprije potreban im je novi trener, a upitna je i budućnost sportskog direktora Mindaugasa Nikoličiusa. Dakako, trebat će i nova igračka rješenja. Nogometni trener Samir Toplak je u emisiji Maxsporta komentirao situaciju u Hajduku.

"Hajduk kaska i mora brzo reagirati. Kvalifikacije za Europu će doći jako brzo. Ako čekaš ljeto da počneš neke stvari raditi, proći će puno vremena. Ovo sad je samo gubitak vremena i mučenje. Igračima je očito maksimalno pala motivacija nakon što su ispali iz utrke za naslov i ovo jednostavno ne izgleda dobro. Moraju brzo reagirati, ali ne čekati kraj prvenstva jer pauza je vrlo kratka. Moraju brzo reagirati. Novog predsjednika su brzo dobili i sad moraju napraviti sljedeće korake, ali ne čekati kraj prvenstva", rekao je i zaključio:

"Po meni, Hajduku mora biti motiv i cilj uspješan prolazak kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Moraju pokušati ući u skupine jer sve ostalo je vrlo problematično. To mora biti cilj. Ako im nije to cilj, nego će ići opet pokušati samo stvarati momčad za napad na naslov prvaka, onda vremena očito imaju i to poštujem."

GALERIJA Dinamo preokretom slavio na Rujevici! (2:1) Plavi su na korak do naslova