Šokirat će vas usporedba Super Bowla i hrvatskog turizma

Super Bowl, veliko finale profesionalne lige američkog nogometa (NFL), najvažniji je sportski događaj u SAD-u i tvornica novca. Tako se procjenjuje da su prošle godine Amerikanci u vikendu Super Bowla potrošili čak 15,3 milijarde dolara!

Usporedbe radi, prije nekoliko mjeseci se u medijima govorilo da su prihodi od turizma u Hrvatskoj u čitavoj 2018. godini dosegnuli 12 milijardi eura.

Prošlogodišnji domaćin Super Bowla bio je Minneapolis, čije je gospodarstvo zahvaljujući tom sportskome spektaklu zaradilo 450 milijuna dolara.

Uspješniji od Minneapolisa bili su Phoenix 2015. godine (719 milijuna dolara), New York (New Jersey) 2014. sa 600 milijuna zarade i New Orleans 2013. godine sa 480 milijuna dolara.

Također, prošlogodišnji Super Bowl bio je rekordan u kladionicama u Las Vegasu, koje su primile uplate u visini od 158,5 milijuna dolara.

Super Bowl redovito ima najveću televizijsku gledanost, a rekordna je zabilježena 2015. godine, kada su New England Patriotsi pobijedili Seattle Seahawkse s 28-24. Tada je 114 milijuna i 442 tisuće Amerikanaca gledalo najvažniju utakmicu godine.

Prvi Super Bowl, koji je održan 1967. godine, putem televizijskih ekrana gledalo je 50 milijuna Amerikanaca, a od 2010. godine prosječna TV gledanost redovito premašuje 100 milijuna gledatelja.

Velika televizijska gledanost za sobom nosi i visoke prihode od reklama. U vrijeme prvog Super Bowla, održanog 1967. godine, 30 sekundi reklamnog prostora koštalo je 42.000 dolara.

U razdoblju od 1980. do 1995. godine cijena reklama je porasla za pet puta, a 1995. godine cijena je po prvi puta prešla granicu od milijun dolara da bi pet godina kasnije iznosila dva milijuna.

Reklamni prostor za vrijeme trajanja Super Bowla je najskuplji na svijetu, pa će oglašivači ove godine za 30 sekundi televizijske orpmidžbe morati platiti pet milijuna i 250 tisuća dolara, što je 200 tisuća skuplje negoli prošle godine.

Kolika je razlika u cijeni između Super Bowla i finala drugih sportova dobro pokazuje prošla godina, kada je 30 sekundi televizijske reklame za vrijeme Super Bowla koštalo pet milijuna i 50 tisuća dolara, dok je u NBA finalu bila skoro sedam puta manja, odnosno 750 tisuća dolara.

Važan dio Super Bowla je glazbeni šou u poluvremenu utakmice, a nastup u "halftime showu" velika je čast za sve glazbenike. Tako su tijekom povijesti gledatelji mogli uživati u svirci Rolling Stonesa, grupe U2, Brucea Springsteena, Paul McCartneyja, Madonne, Aerosmitha, Tine Turner, Stinga, Red Hot Chili Peppersa, Princea i mnogih drugih zvijezda. Prošle godine gledatelje je zabavljao Justin Timberlake, a ove su godine glavna atrakcija kalifornijska pop-rock skupina Maroon 5.

I stadioni koji ugošćuju Super Bowl su spektakularni, i po izgledu i po troškovima izgradnje. Natkriveni stadion U.S. Bank (kapacitet 73.000 gledatelja) u Minneapolisu, domaćinu prošlogodišnjeg Super Bowla, koštao je milijardu dolara.

Ove godine igrat će se u Atlanti na Mercedes-Benz stadionu (kapacitet 75.000 gledatelja), koji ima spektakularni pokretni krov, a izgradnja tog stadiona koštala je milijardu i 600 milijuna dolara.