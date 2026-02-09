Plenković primio brončanu futsal reprezentaciju i obećao im novčane nagrade za čudesan uspjeh
Premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković primio je u Banskim dvorima hrvatsku futsal reprezentaciju koja je osvojila povijesnu brončanu medalju na nedavnom Europskom prvenstvu u Latviji, Litvi i Sloveniji
"Gledajući uspjehe hrvatskog nogometa i vaš doprinos s ovom prekrasnom brončanom medaljom u jednom fascinantnom futsalu, koji je sad puno brži od vremena kad sam ja igrao mali nogomet, zaista je fantastično. Igrali ste s najboljim reprezentacijama i utakmica s Francuskom je bila izvanredna i tu vam želim čestitati na hladnokrvnosti, upornosti, silnoj volji i želji da pobijedite. Koliko shvaćam većina vas igra u Hrvatskoj što govori da nam je liga vrlo jaka", kazao je Plenković, koji je dodao kako će futsalaši dobiti novčanu nagradu bez obzira što futsal nije olimpijski sport.
Našli smo jednu formu kako da vas nagradimo, premda futsal nije olimpijski sport pa ste nam izvan polja primjene zakonskog okvira koji imamo, ali na inicijativu ministra i u dogovoru s Hrvatskim olimpijskim savezom pronaći ćemo rješenje tako da ne ostanete bez državne nagrade. Sjajni ste promotori Hrvatske i napravili ste veliko veselje ljudima u svim dijelovima Hrvatske, kazao je Plenković.
Ministar turizma i sporta Tonči Glavina je kazao da se nikad više nije ulagalo u hrvatski sport te da su futsalaši napravili izniman uspjeh u sportu za kojeg se nada da će u budućnosti imati još veći publicitet.
Izbornik Marinko Mavrović zahvalio se prijemu ali i podršci s tribina ljubljanske dvorane Stožice.
"Nismo navikli držati govore, ali mislim da smo svi skupa prepoznali zajedništvo i vjeru koju smo imali na prvenstvu. Hrvatski narod je to prepoznao i došao nas podržati u Stožice dva puta i to je bio naš doček", kazao je Mavrović, dok je kapetan reprezentacije Franco Jelovčić kazao kako se nada da će u budućnosti broncu zamijeniti zlatom ili srebrom.