Plenković primio brončanu futsal reprezentaciju i obećao im novčane nagrade za čudesan uspjeh

Premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković primio je u Banskim dvorima hrvatsku futsal reprezentaciju koja je osvojila povijesnu brončanu medalju na nedavnom Europskom prvenstvu u Latviji, Litvi i Sloveniji
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
"Gledajući uspjehe hrvatskog nogometa i vaš doprinos s ovom prekrasnom brončanom medaljom u jednom fascinantnom futsalu, koji je sad puno brži od vremena kad sam ja igrao mali nogomet, zaista je fantastično. Igrali ste s najboljim reprezentacijama i utakmica s Francuskom je bila izvanredna i tu vam želim čestitati na hladnokrvnosti, upornosti, silnoj volji i želji da pobijedite. Koliko shvaćam većina vas igra u Hrvatskoj što govori da nam je liga vrlo jaka", kazao je Plenković, koji je dodao kako će futsalaši dobiti novčanu nagradu bez obzira što futsal nije olimpijski sport.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Našli smo jednu formu kako da vas nagradimo, premda futsal nije olimpijski sport pa ste nam izvan polja primjene zakonskog okvira koji imamo, ali na inicijativu ministra i u dogovoru s Hrvatskim olimpijskim savezom pronaći ćemo rješenje tako da ne ostanete bez državne nagrade. Sjajni ste promotori Hrvatske i napravili ste veliko veselje ljudima u svim dijelovima Hrvatske, kazao je Plenković.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Ministar turizma i sporta Tonči Glavina je kazao da se nikad više nije ulagalo u hrvatski sport te da su futsalaši napravili izniman uspjeh u sportu za kojeg se nada da će u budućnosti imati još veći publicitet.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Izbornik Marinko Mavrović zahvalio se prijemu ali i podršci s tribina ljubljanske dvorane Stožice. "Nismo navikli držati govore, ali mislim da smo svi skupa prepoznali zajedništvo i vjeru koju smo imali na prvenstvu. Hrvatski narod je to prepoznao i došao nas podržati u Stožice dva puta i to je bio naš doček", kazao je Mavrović, dok je kapetan reprezentacije Franco Jelovčić kazao kako se nada da će u budućnosti broncu zamijeniti zlatom ili srebrom.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
