OD ZVIJEZDE DO ULICE

VIDEO Influencerica ostala u čudu kada je saznala tko je beskućnik kojem pomaže: 'Bila sam šokirana'

Facebook Spotted Coventry City
VL
Autor
Stjepan Meleš
07.02.2026.
u 10:00

Život bivšeg trenera i izbornika mlađih kategorija kanadske reprezentacije krenuo je nizbrdo. Dugotrajna borba s ovisnošću o drogama potpuno je uništila njegovu karijeru, narušila zdravlje i otuđila ga od obitelji i prijatelja.

Ime Paula Jamesa zlatnim je slovima zapisano u povijesti kanadskog nogometa. Bivši veznjak rođen u Wales bio je oslonac reprezentacije u vremenima kada Kanada nije često bila dio svjetske elite, upisavši 46 nastupa i sudjelujući na povijesnom Svjetskom prvenstvu 1986. u Meksiku, kao i na Olimpijskim igrama dvije godine ranije. 

Međutim, život bivšeg trenera i izbornika mlađih kategorija kanadske reprezentacije krenuo je nizbrdo. Dugotrajna borba s ovisnošću o drogama potpuno je uništila njegovu karijeru, narušila zdravlje i otuđila ga od obitelji i prijatelja.

Danas je James čovjek bez krova nad glavom, a njegova tužna stvarnost postala je poznata javnosti nakon objave influencerice. Redovito je pomagala čovjeku koji je sjedio na kartonu na ulici, a njihova kratka komunikacija otkrila je nevjerojatnu istinu:

- Svaki dan nakon posla dajem hranu čovjeku koji uvijek sjedi na stanici. Obično mu samo dam obrok, oprostim se i idem kući, ali danas je bilo drugačije - napisala je.

- Razgovarala sam s njim, pogledao me i rekao: 'Svaki dan mi daješ hranu, a kad bi znao tko sam, bila bi iznenađen.' Bila sam zapanjena kad sam guglala njegovo ime. Ostala sam u šoku - nekada je bio poznati nogometaš - rekla je. 

Ova ispovijest snažno je odjeknula na društvenim mrežama, podsjećajući na surovu činjenicu koliko je život nepredvidljiv. Influencerica je zaključila svoju priču važnom porukom:

- Shvatila sam koliko mala djela ljubaznosti mogu značiti. Život se može promijeniti u trenutku, a ponekad malo pažnje znači sve -zaključila je u objavi.

James, koji je nekoć igrao pred desecima tisuća navijča, sada ovisi o ljubaznosti prolaznika, dok mu sudbina služi kao bolan podsjetnik koliko je tanka granica između slave i potpunog ponora života.

Ključne riječi
nogomet Wales svjetsko prvenstvo Kanada Paul James

Komentara 1

Pogledaj Sve
HŽalostanV
11:22 07.02.2026.

Šta je to "influencer" ?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

