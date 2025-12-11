Naši Portali
KOMENTAR

Ovaj Dinamo nije dorastao europskim zahtjevima, sve nam se čini da su ove stvari bile poklon s neba

Susret Dinama i Real Betisa u 6. kolu Europske lige
Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
11.12.2025.
u 20:46

Plavi su donekle postojali 20 minuta, a onda im je netko ugasio svjetlo i stigao je novi debakl u europskoj konkurenciji

Nada da Dinamo može nešto napraviti protiv Betisa i približiti se nokaut fazi Europske lige kratko je trajala. Prvih 20-ak minuta nas je zavarao, činilo se da se plavi dobro nose sa španjolskim klubom, ali onda se brzo ta nada rasplinula kao balon od sapunice.

Betis je prebacio igru iz druge u treću brzinu i to mu je bilo dovoljno da iskoristi gluposti plavih. Plavi su poklonili tri pogotka od 31. do 38. minute igačima Betisa, riječ je o velikim početničkim greškama kakve se rijetko vidi i u niželigaškom nogometu. 

Europska liga Betis Dinamo

Komentara 6

Pogledaj Sve
JO
JovanC
21:12 11.12.2025.

Lani smo uspjesno igrali u ligi prvaka, ove katastrofa u europskoj ligi a ne igramo nista ni u hnl-u. Rijeka hajduki uvali 5 komada a .i ne mozemo pobijediti ni golom razlike. Vidi se da su mozemovci lose kupovali, zeko med i mlijeko trpa novce u dzep na losim transfetima i boli ga.....

Avatar bizarnjak
bizarnjak
21:20 11.12.2025.

...ali je "demokratiziran"......😂😂😂😂

Avatar Cinco
Cinco
21:14 11.12.2025.

Dinamovo proljeće....

