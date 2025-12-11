Ovaj Dinamo nije dorastao europskim zahtjevima, sve nam se čini da su ove stvari bile poklon s neba

Nada da Dinamo može nešto napraviti protiv Betisa i približiti se nokaut fazi Europske lige kratko je trajala. Prvih 20-ak minuta nas je zavarao, činilo se da se plavi dobro nose sa španjolskim klubom, ali onda se brzo ta nada rasplinula kao balon od sapunice.
Betis je prebacio igru iz druge u treću brzinu i to mu je bilo dovoljno da iskoristi gluposti plavih. Plavi su poklonili tri pogotka od 31. do 38. minute igačima Betisa, riječ je o velikim početničkim greškama kakve se rijetko vidi i u niželigaškom nogometu.
Lani smo uspjesno igrali u ligi prvaka, ove katastrofa u europskoj ligi a ne igramo nista ni u hnl-u. Rijeka hajduki uvali 5 komada a .i ne mozemo pobijediti ni golom razlike. Vidi se da su mozemovci lose kupovali, zeko med i mlijeko trpa novce u dzep na losim transfetima i boli ga.....