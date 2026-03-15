Hajduk - Lokomotiva

Hajdukovu pobjedu na Poljudu pratio i nekadašnji as koji je bio prvak Europe s Crvenom zvezdom

Hajduk i Lokomotiva sastali se u 26. kolu SuperSport HNL-a
15.03.2026.
u 20:11

Nakon utakmice igrači su s centra zapljeskali navijačima, koji su im uzvratili aplauz. Dok su hajdukovci išli u svlačionice Torcida je nakratko zapjevala "Ako ne postaneš novi prvak ti...".

Nogometaši Hajduka u 26. su kolu Supersport HNL-a na Poljudu svladali Lokomotivu 2:1. Lijepo vrijeme na tribine je opet privuklo mnoštvo gledatelja. Splitski navijači priželjkivali su pobjedu svoje momčadi, posebice nakon iznimno traumatičnog prošlog tjedna u kojem je Hajduk ispao iz kupa, a porazom u derbiju svoje šanse u borbi za naslov sveo gotovo na puku teoriju. 

Hajduk se ovom pobjedom tako zadržao na minus deset od prvog Dinama, dok je Lokomotiva nakon novog poraza ostala sedma s 30 bodova. Nakon utakmice igrači su s centra zapljeskali navijačima, koji su im uzvratili aplauz. Dok su hajdukovci išli u svlačionice Torcida je nakratko zapjevala "Ako ne postaneš novi prvak ti...". 

A na utakmicu na Poljudu stigla su i neka zanimljiva lica. Na tribinama se nalazi i Dejan Savičević, proslavljeni crnogorski nogometaš koji je trenutačno predsjednik Nogometnog saveza Crne Gore. Inače, Savičević se u karijeri dva puta proslavio titulom prvaka Europe. Prvi put 1991. s Crvenom zvezdom, pa 1994. kao dio momčadi Milana. Uz njega su na Poljudu i poznati nogometni agenti Uroš Janković i Siniša Šošo.
