Rijeka - Istra 0:2

Trener Rijeke: Naše greške su bile kobne, Istra je slavila, a malo je napravila

Rijeka: Rijeka i Istra susreli se u 26. kolu SuperSport HNL
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
1/4
Autor
Željko Janković
15.03.2026.
u 23:21

Neočekivano lagano pala je Rijeka u ovom ogledu. Victor Sanchez, trener momčadi s Rujevice za ovu je utakmicu napravio čak osam izmjena u odnosu na utakmicu u kojoj je Rijeka igrala prvu četvrtfinalnu utakmicu Konferencijske lige protiv Strasbourga

Nogometaši Istre u 26. su kolu Supersport HNL-a svladali Rijeku na Rujevici (2:0). A pitanje pobjednika već je bilo riješeno u samom otvaranju utakmice. Prvi pogodak postigao je Smail Preljević već u drugoj minuti susreta, a konačan omjer postavio je Emil Frederiksen u devetoj minuti. Neočekivano lagano pala je Rijeka u ovom ogledu. Victor Sanchez, trener momčadi s Rujevice za ovu je utakmicu napravio čak osam izmjena u odnosu na utakmicu u kojoj je Rijeka igrala prvu četvrtfinalnu utakmicu Konferencijske lige protiv Strasbourga.

Jako loše otvaranje utakmice natjeralo je Sancheza da već nakon dvadesetak minuta na zagrijavanje pošalje Fruka, Oreča, Radeljića, Gojaka i Ndockyta. Rijeka je svoju najbolju priliku u prvom poluvremenu propustila u 44. minuti kada je, nakon dvostrukog proigravanja Dantasa i Jurića,  iskusni Duje Čop šutirao pored vratnice. Isti je igrač imao još jedan zicer u 61. minuti i tada je potpuno bilo jasno da se Rijeka u ovom susretu nema čemu nadati.

Victor Sanchez bio je, potpuno očekivano, nezadovoljan izvedbom svoje momčadi, posebno kardinalnim pogreškama svojih igrača na otvaranju susreta. 

- Ova utakmica bila je dosta slična onoj sa Strasbourgom. Tada smo isto smo lako primili dva pogotka iz naših pogrešaka. Pokušali smo doći do brzog preokreta, ali nismo uspjeli zabiti. Istra je došla do troboda, a da je napravila malo toga, mi smo se trudili i imali puno toga, ali kobnim su se pokazale dvije pogreške – ustvrdio je odmah nakon utakmice Sanchez.

Španjolski trener je otkrio i kako je imao razloga za puno rotacija, ali i da je najbolji igrač momčadi Toni Fruk opravdano izostao.

- Fruk je malo bolestan pa smo ga poštedjeli kako bi bio spreman za Strasbourg. Za Francuze počinjemo pripreme odmah jer za nas je taj uzvrat veliki izazov. Dat ćemo sve od sebe da obradujemo navijače i nas same – zaključio je Sanchez.
