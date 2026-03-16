Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 25
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BROJNE REAKCIJE

Objava očajnog navijača o Modriću širi se društvenim mrežama nakon teškog poraza Milana

Serie A - Lazio v AC Milan
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
16.03.2026.
u 07:29

Unatoč porazu zbog kojeg su rossoneri vrlo vjerojatno ostali bez naslova, navijači su i dalje oduševljeni Lukom Modrićem koji u 41. godini života igra sjajno

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić odigrao je čitav susret za Milan koji je 0-1 porazom na gostovanju kod Lazija u Rimu u 29. kolu talijanskog prvenstva propustio priliku približiti se vodećem Interu.

Jedini gol na utakmici postigao je Isaksen u 26. minuti. Toma Bašić zbog ozljede nije konkurirao za nastup u sastavu Lazija koji je sada deveti sa 40 bodova. Drugi Milan je ostao na 60 bodova, osam manje od vodećeg Intera, a jednim više od trećeg Napolija. Unatoč porazu zbog kojeg su rossoneri vrlo vjerojatno ostali bez naslova, navijači su i dalje oduševljeni Lukom Modrićem koji u 41. godini života igra sjajno.

- Svaki tjedan sam sve očajniji, i to iako Milanu ide dobro. Luka Modrić je veteran, višestruki prvak Europe, svjetski doprvak i osvajač Zlatne lopte. U Milanu radi sve – igra svaku utakmicu od početka do kraja, a ima 40 godina. A Rafael Leão je umoran s 26 - napisao je je jedan navijač na mrežama.

Objava je brzo postala viralna među milanistima te pokazala koliko je hrvatski veznjak u kratkom vremenu postao cijenjen među navijačima na San Siru.

Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Milan Luka Modrić

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar hijako7549
hijako7549
08:23 16.03.2026.

BP
Besposlen pop
07:54 16.03.2026.

Zna li se ima li više članaka o Modriću na Večernjem ili o Aci dijagnozi na Informeru?

BP
Besposlen pop
07:53 16.03.2026.

Stvarno ste naporni “vijestima” o Modriću! Članak je o komentaru nekog anonimnog nebitnog navijača, pa jeste li vi pri zdravoj pameti?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!