Objava očajnog navijača o Modriću širi se društvenim mrežama nakon teškog poraza Milana

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić odigrao je čitav susret za Milan koji je 0-1 porazom na gostovanju kod Lazija u Rimu u 29. kolu talijanskog prvenstva propustio priliku približiti se vodećem Interu.

Jedini gol na utakmici postigao je Isaksen u 26. minuti. Toma Bašić zbog ozljede nije konkurirao za nastup u sastavu Lazija koji je sada deveti sa 40 bodova. Drugi Milan je ostao na 60 bodova, osam manje od vodećeg Intera, a jednim više od trećeg Napolija. Unatoč porazu zbog kojeg su rossoneri vrlo vjerojatno ostali bez naslova, navijači su i dalje oduševljeni Lukom Modrićem koji u 41. godini života igra sjajno.

- Svaki tjedan sam sve očajniji, i to iako Milanu ide dobro. Luka Modrić je veteran, višestruki prvak Europe, svjetski doprvak i osvajač Zlatne lopte. U Milanu radi sve – igra svaku utakmicu od početka do kraja, a ima 40 godina. A Rafael Leão je umoran s 26 - napisao je je jedan navijač na mrežama.

Objava je brzo postala viralna među milanistima te pokazala koliko je hrvatski veznjak u kratkom vremenu postao cijenjen među navijačima na San Siru.

Cada semana me desespero más y eso que el Milan va bien



Luka Modric es un veterano, multicampeon de Europa, subcampeón del mundo, balón de oro, hace de todo en el Milán y cada semana juega todo el partido completo y tiene 40 años



Y Rafael Leao está cansado a sus 26 pic.twitter.com/6LleWxoeqd — EdwingTrejo (@EdwingTrejo) March 15, 2026