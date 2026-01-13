Snježno nevrijeme otkazalo utakmicu Bayera i Vuškovićevog Hamburga

Njemački nogometni savez službeno je obznanio da se u utorak neće odigrati utakmica 17. kola Bundeslige između Hamburga i Bayera iz Leverkusena.

Razlog je snježno nevrijeme na sjeveru Njemačke, ali i neregularni uvjeti koji vladaju na stadionu kluba domaćina, prvenstveno se to odnosi na zaleđenu površinu. Zasad nije poznat novi termin odigravanja ovog dvoboja.

U prošlom kolu iz istih je razloga bio odgođen još jedan dvoboj u Hamburgu gdje su trebali igrati St. Pauli i Leipzig, a prošlog se vikenda nije odigrala niti utakmica u Bremenu između Werdera i Hoffenheima.

Na ljestvici Bundeslige vodi Bayern s 44 boda. Borussia Dortmund koju vodi hrvatski strateg Niko Kovač je druga s 33 boda, a slijede Leipzig, Bayer i Stuttgart koji su skupili po 29 bodova.