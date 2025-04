Smrt koja je potresla regiju. Mladog Hrvata su onesviještenog udarali, detalji ubojstva su užasni

'IMAMO 10 BOLJIH TRENERA'

Hrvat žestoko udario po našem izborniku: 'Sad ću reći nešto što nije popularno...'

- To je sport za hrvatske trenere. Smatram da imamo 10 trenera koji su na njegovoj razini ili bolji. Siguran sam u to. Nakon uspjeha je dignut u hrvatsku ikonu. Nije on loš trener, dobar je. Ali čestitat ću mu samo ako uzme medalju na sljedećem prvenstvu.