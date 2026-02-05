Naši Portali
GUŽVA NA TRIBINI

VIDEO Kaotične scene u Ljubljani na utakmici Hrvatske: Interventna policija izbacila naše navijače!

Susret Hrvatske i Španjolske u polufinalu Europskog prvenstva u futsalu
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
05.02.2026.
u 09:05

Dramatična utakmica je ostala upamćena i po ružnim scenama s tribina u Areni Stožice u Ljubljani. Dio navijača Hrvatske bio je nezadovoljan nekim sudačkim odlukama na utakmici pa su bacali čaše na parket

Hrvatska futsalska reprezentacija u susretu za treće mjesto na Europskom prvenstvu u Ljubljani igrat će protiv Francuske, dok će se u finalu sastati Španjolska i Portugal.Odabranici izbornika Marinka Mavrovića pružili su odličnu predstavu protiv Španjolske, posebno u drugom dijelu, međutim nakon drame u završnici Hrvatska je ipak ostala bez finala.

Golove za Španjolsku zabili su Pablo Ramirez (12:57) i Mellado (18:42), a rezultat je smanjio Mario Rivillos (36:29) pogodivši vlastitu mrežu. U drugom polufinalu Portugal je preokretom pobijedio Francusku sa 4-1.

Dramatična utakmica je ostala upamćena i po ružnim scenama s tribina u Areni Stožice u Ljubljani. Dio navijača Hrvatske bio je nezadovoljan nekim sudačkim odlukama na utakmici pa su bacali čaše na parket, zbog čega je utakmica prekinuta na nekoliko minuta. Reagirala je interventna policija te uklonila problematične pojedince s tribina nakon čega je dvoboj nastavljen. Video možete pogledati OVDJE

Susret za treće mjesto između Hrvatske i Francuske je u subotu, 7. veljače u 16.00 sati, dok je španjolsko - portugalsko finale u 19.30 sati.

Ljubljana Slovenija hrvatska malonogometna reprezentacija futsal

Komentara 1

ZO
Zorica48
09:40 05.02.2026.

Bravo, to su nasi "domoljubi" koji sramote svoju domovinu. Treba Slovenija zabraniti ulaz tim "domoljubima" kao sto su neke zemlje Eu zabranile koncerte Tomsonu.

