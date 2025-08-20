Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 148
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
NAKON SRAMOTNIH ISPADA

Slavni torcidaš brani teror splitskih huligana i poručuje: 'Želite li da se pale auti i baca suzavac?!'

Split: Utakmica trećeg kola Prve HNL između HNK Hajduk i NK Slaven Belupo
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
20.08.2025.
u 17:00

Pripadnici Torcide su nakon utakmice protiv Slaven Belupa gađali nogometaše bakljama

Tonči Prlac, poznatiji kao Prle, legendarni član Torcide i jedan od vođa ove navijačke skupine tijekom 80-ih godina, oglasio se nakon što je Torcida došla pod udar žestokih kritika zbog ponašanja na utakmici Hajduka i Slaven Belupa na Poljudu.

Iako je Hajduk slavio s uvjerljivih 3-0, dio navijača s juga pozvao je igrače predvođene kapetanom Markom Livajom da priđu tribini, a zatim ih je gađao bakljama. Već na samom početku utakmice Torcida nije navijala, nego je u znak nezadovoljstva zbog ranog ispadanja od Dinamo Cityja iz Tirane u Konferencijskoj ligi ubacila 15 topovskih udara. Isti razlog bio je povod i kasnijem bacanju baklji prema igračima.

FOTO Navijači Hajduka bakljama gađali igrače! Prizori s Poljuda zgrozili Hrvatsku
Split: Utakmica trećeg kola Prve HNL između HNK Hajduk i NK Slaven Belupo
1/8

Na reakcije javnosti nadovezao se Prlac, autor knjige "Torcida – vaša vira, vaš spas", koji je na Instagramu napisao:
"Čitan komentare po portalima i više mi nije ni smišno koliko pojedini tkz. 'navijači' Hajduka pljucaju po Torcidi, a u stvarnosti ne razume k**ca. Neki pišu u komentarima ugledajte se na staru Torcidu", konstatirao je Prlac pa upitao:

"Je li to pozivate neku 'novu' Torcu da u sezoni razbije bar 5-6 auta igračima ka' nekad moja stara Torcida i da ta neka 'nova' Torcida umisto da gađa igrače bakljama baci suzavac ka' stara Torcida jer ionako već dugo osin suza na zelenoj travi Poljuda nema ničega. Pa je li van triba miljun puti napisat da je Torcida uvik uz Hajduka i da je uvik ista, samo se u njoj iz generacije u generaciju dica minjaju. Ona je uvik tu, a vi moralisti bez morala danas jeste a sutra vas nema nigdi. HŽV."

Đalović: Želimo ponoviti drugo poluvrijeme protiv Dinama, ovo nam mora biti nagrada za učinjeno
Ključne riječi
Tonči Prlac Torcida Hajduk HNL

Komentara 9

Pogledaj Sve
VA
VanjaPlank
17:14 20.08.2025.

Kakvi primitivci

MA
Machak
17:54 20.08.2025.

Kad su uspjeli Englezi smiriti svoje huligana ispjeli bi i mi. Treba samo htjeti. Kakve mrtve navohačke skupine to je besposlena banda a gruoa om je samo pokriċe jer su pojedinačno sinje kukavice

NO
Noštromo
17:39 20.08.2025.

Titule nema 20 godina. Nisu samo igrači treneri predsjednici sportski direkori krivi.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Split: Utakmica trećeg kola Prve HNL između HNK Hajduk i NK Slaven Belupo
7
NIJE PAO U FORMI

Livaji se ovo nije dogodilo dvije godine. Jasno je zašto je u krizi, a jedna stvar zvuči posebno čudno

Narativ nakon ispadanja iz Europe protiv Dinamo Cityja sugerira da je Hajdukov ulazak u sezonu katastrofalan. S one strane koeficijenata i Europe jasno je zašto bi iznjedrili takav narativ i percepciju, no s druge strane, kad se situacija sagleda kompletno, Hajdukov ulazak u sezonu i nije toliko loš; maksimalan broj bodova u prvenstvu te ukupno pet pobjeda, jedan remi i jedan poraz iz sedam utakmica

Učitaj još