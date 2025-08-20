Slavni torcidaš brani teror splitskih huligana i poručuje: 'Želite li da se pale auti i baca suzavac?!'

Tonči Prlac, poznatiji kao Prle, legendarni član Torcide i jedan od vođa ove navijačke skupine tijekom 80-ih godina, oglasio se nakon što je Torcida došla pod udar žestokih kritika zbog ponašanja na utakmici Hajduka i Slaven Belupa na Poljudu.

Iako je Hajduk slavio s uvjerljivih 3-0, dio navijača s juga pozvao je igrače predvođene kapetanom Markom Livajom da priđu tribini, a zatim ih je gađao bakljama. Već na samom početku utakmice Torcida nije navijala, nego je u znak nezadovoljstva zbog ranog ispadanja od Dinamo Cityja iz Tirane u Konferencijskoj ligi ubacila 15 topovskih udara. Isti razlog bio je povod i kasnijem bacanju baklji prema igračima.

Na reakcije javnosti nadovezao se Prlac, autor knjige "Torcida – vaša vira, vaš spas", koji je na Instagramu napisao:

"Čitan komentare po portalima i više mi nije ni smišno koliko pojedini tkz. 'navijači' Hajduka pljucaju po Torcidi, a u stvarnosti ne razume k**ca. Neki pišu u komentarima ugledajte se na staru Torcidu", konstatirao je Prlac pa upitao:

"Je li to pozivate neku 'novu' Torcu da u sezoni razbije bar 5-6 auta igračima ka' nekad moja stara Torcida i da ta neka 'nova' Torcida umisto da gađa igrače bakljama baci suzavac ka' stara Torcida jer ionako već dugo osin suza na zelenoj travi Poljuda nema ničega. Pa je li van triba miljun puti napisat da je Torcida uvik uz Hajduka i da je uvik ista, samo se u njoj iz generacije u generaciju dica minjaju. Ona je uvik tu, a vi moralisti bez morala danas jeste a sutra vas nema nigdi. HŽV."