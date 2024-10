Slavni producent: Drago mi je što je snimljen igrani film o Draženu, plakao sam na kraju

Uoči zagrebačke premijere igranog filma o Draženu Petroviću (Cinestar, Avenue Mall, ponedjeljak, 28. listopada, 20 sati), a nakon šibenske, pričali smo sa slavnim televizijskim producentom Peteom Radovichem. A riječ je o kreativnom direktoru CBS Sportsa, televizijskom profesionalcu koji u svojoj vitrini ima 41 Emmyja, pokretaču zadarskog Sunset Sports Media Festivala.

Popričali smo nakratko o tome kako je Pete doživio filmski uradak producentske ekipe iz zagrebačke Kinoteke (Ljubo Zdjelarević, Ivor Šiber) i redatelja Danila Šerbedžije. Kako vam se dopao film koji ima umjetnički otklon od one veličanstvene sportske karijere kakvu pamtimo kada je košarkaški Mozart u pitanju?

- Film je pun emocija. Baš je ljudski. Plakao sam na kraju. Draženova je priča tragična ali je dobro da ju ljudi vide. Da vide kako je uspio kada nitko nije vjerovao da će uspjeti.

Jeste li saznali nešto novo o Draženu?

- Ne toliko o onome što se događalo na terenu, jer košarku pratim, ali ponešto o onome kakav je bio izvan terena. Te neke stvari nisam znao. Pričao sam i s Draženovom mamom i ona mi je rekla da je Dražen prikazan realno, onakav kakav je bio.

Ovo je romantizirana priča o jednom vrhunskom sportašu i njegovu sportskom putu.

- Što se tiče hrvatskog sporta, nema većeg. Baš mi je drago da su napravili ovaj film. Malo sam i ljubomoran da su neki drugi a ja nisam uspio.

Koliko je teško snimiti igrani film o slavnom sportašu koji je toliko prisutan u kolektivnom sjećanju? I koji je i danas prisutan na različitim medijskim platformama.

- Teško je to. Ne samo da je veliki izazov nego je i pritisak. Pretpostavka je da će to puno ljudi u Hrvatskoj gledati film pa je to i pritisak kod producenata, redatelja i glumaca da pogode ono baš kakav je bio. No, kao što sam rekao, mama Petrović mi je rekla da je jako zadovoljna i meni to sve kaže.