Rade Šerbedžija: Mi glumci obožavali smo Acu a onda je Dražen preuzeo palicu

U pratnji supruge Lenke Udovički, premijeru igranog filma "Dražen - nešto jače od mene" pratio je i velikan hrvatskog glumišta Rade Šerbedžija. Kako se njemu sviđa ono što je njegov sin napravio?

- Ja sam se već osvjedočio da je on vrlo vješt i talentiran režiser. Film je sjajan, inteligentan je scenaristički i režiserski odabir da se ide u priču o nepoznatom "o onome o kojem sve znamo". Odjednom vidimo njegovu intimnu priču, borbe sa samim sobom, utakmice sa samim sobom i divno je da taj film počinje od tog dječaka i završava s tim dječakom. I ovo što igra odrasli Dražen je taj dječak, i ti njegovi buntovi u svlačionici, to je sjajna priča i poruka mladima da bilo čime da se bave, ako to mnogo žele, snovi se mogu ostvariti

Koliko je ste vi pratili košarku u vrijeme najveće Draženove popularnosti?

- Pratio sam ali ne toliko Dražena koliko Acu. Kad je Aco počeo igrati za Cibonu mi glumci smo ga obožavali. Onda je Dražen preuzeo palicu a ja sam već otputovao.

Koliko je teško snimiti igrani film o sportskoj legendi koja ima takvo nasljeđe i, premda je fizički više nema, i nadalje je prisutna svuda oko nas. Koliko je teško ponuditi nešto novo?

- Užasno je teško a na kraju je jedino važno je li to uspjelo. A ovdje je, mislim, uspjela ideja producenata, scenarista i redatelja da prikažu Dražena tako jednostavno, tako toplo kao nježnog dječaka.

Poklonici sporta su možda očekivali glumca što sličnijeg Draženu, glumca koji igra košarku kao Dražen a to je, očigledno, nemoguće?

- Što će nam to. Meni je zanimljivija ova priča u kojoj on fula koš, u kojoj se grize, u kojoj je nesretan što ne igra, u kojoj je sam u svojoj sobi. Emocije su mi zanimljivije. To je to što je njegov život činilo posebnim. To je taj dječak koji je bio od početka do kraja.

Koliko ste uoči premijere bili napeti kao otac redatelja filma?

- Nisam bio napet. Dobro poznam svog sina. Znam da je ozbiljan redatelj i pametan, tako da sam očekivao super film i baš sam sretan da sam to i dobio.

Možete li prokomentirati kraj filma? Kako vam se sviđa to rješenje, bez prikazivanja detalja nesreće?

- To je divno. Kao neko polje snova. To s nesrećom je dobro napravljeno. Zapravo, nije ponuđeno nikakvo banalno rješenje, da se pokazuje sudar i tako dalje.