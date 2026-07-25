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ATP TOUR

Quentin Halys osvojio prvi ATP naslov karijere u Kitzbühelu

Eastbourne Open
Isabel Infantes/REUTERS
VL
Autor
Hina
25.07.2026.
u 15:50
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Francuski tenisač Quentin Halys osvojio je prvi ATP naslov u karijeri

Francuski tenisač Quentin Halys stigao je do svog prvog ATP naslova u karijeri trijumfiravši na turniru u Kitzbuehelu, on je u finalu svladao branitelja naslova i prvog nositelja Kazahstanca Aleksandra Bublika sa 6-4, 7-6 (6).

Za 29-godišnjeg Halysa ovo je bio drugi nastup u finalu u karijeri, prije dvije godine je u finalu Gstaada izgubio od Talijana Mattea Berrettinija, no ovoga je tjedna u Kitzbuehelu uspio napraviti korak dalje.

S druge strane, 29-godišnji Bublik je ostao na devet naslova u karijeri, a ovo mu je bio 17. finale.

Zanimljivo, ovo je bio drugi međusobni dvoboj Halysa i Bublika na ATP Touru, a prvoga su odigrali tek prošlog tjedna u Gstaadu, a i tada je bolji bio Francuz sa 6-7 (4), 6-4, 7-6 (5).

Ključne riječi
ATP

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