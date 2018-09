Slavenu Biliću smiješi se novi posao i plaća od tri milijuna eura

Hrvatski trener Slaven Bilić uskoro bi se mogao vratiti poslu. Naime, najbogatijeg i najstarijeg kluba u Saudijskoj Arabiji Al Ittihada zanima se za usluge bivši izbornika vatrenih.

U klubu se dvoume između Bilića i Rumunja Cosmin Olăroiu koji trenutačno vodi kineskog prvoligaša Jiangsu Suning, ali prednost daju našem stručnjaku.

>> Pogledajte i video: Svijet je dobio novog kralja - Luku Modrića

Navodno Al Ittihad nudi Slavenu godišnju plaću od tri milijuna eura. Bilić se lani razišao s engleskim West Hamom i od onda je bez posla.

