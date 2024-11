Slaven Bilić se vraća? Mogao bi voditi i slavnog vatrenog, na pomolu je neočekivan posao

Prije otprilike tri mjeseca Slaven Bilić (56) razišao se sa saudijskim Al Fatehom, gdje je bio godinu dana. Bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, ali i trener brojnih eminentnih klubova (Watford, WBA, West Ham, Besiktas...) mogao bi ponovno u Europu. Kako piše tportal, na pragu je preuzimanja grčkog velikana, atenskog AEK-a.

Tamo bi ga mogao dočekati Domagoj Vida. Legendarni vatreni, osvajač srebra i bronce sa svjetskih prvenstava već je surađivao s Bilićem u reprezentaciji, a sada bi opet mogli zajedno pobjeđivati. AEK je trenutno četvrti u grčkom prvenstvu, ali sa samo tri boda zaostatka za vodećim Olympiacosom.

Podsjetimo, Vida se ljetos oprostio od nacionalnog dresa, nakon 104 nastupa, ali 35-godišnji branič još uvijek igra vrlo dobro za svoj klub. AEK je u prošlom kolu izgubio upravo od Olympiacosa, i to s 4:1 pa je pred otkazom bivši argentinski reprezentativac Matias Almeyda. On ima ugovor čak do ljeta 2028. godine, ali sve je izvjesnije da će on biti prekinut puno prije njegova isteka. Bilić nije jedini kandidat za potencijalno mjesto trenera AEK-a, ali u uskom je krugu onih koji bi odgovarali profilu tog kluba.

