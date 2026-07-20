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ŽDRIJEB EL

UŽIVO Hajduk saznaje protivnika u trećem pretkolu Europske lige: Bijeli izbjegli najtežeg protivnika

Split: Prva utakmica prvog pretkola Europske lige Hajduk – Žilina
Ivana Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
20.07.2026.
u 13:03

Po europskom koeficijentu, bijeli definitivno ne mogu igrati s portugalskom Benficom koja ima daleko najveći koeficijent u ovoj fazi natjecanja.

Nogometaše Hajduka u drugom pretkolu Europske lige čeka težak zadatak, dvomeč s ciparskim Pafosom. Riječ je o respektabilnoj momčadi koja se prošle sezone odlično držala u Ligi prvaka i ostavila sjajan dojam zauzevši 26. mjesto u ligaškoj fazi s 11 bodova. Naravno da je fokus bijelih na Pafosu, ali danas će saznati protivnika u trećem kolu prođu li Pafos.

Ždrijeb počinje u 13 sati, a odlične vijesti za Hajduk jest što su izbjegli daleko najtežeg suparnika. Po europskom koeficijentu, bijeli definitivno ne mogu igrati s portugalskom Benficom koja ima daleko najveći koeficijent u ovoj fazi natjecanja. 

13:00 - počela je ceremonija ždrijeba

Pobjedniku dvoboja Hajduka i Pafosa zato ostaju samo četiri potencijalna protivnika: Rangers, RB Salzburg, pobjednik dvoboja Beškitaš - Midtyjlland, pobjednik dvoboja Dinamo Kijev - PAOK.
Ključne riječi
Ždrijeb Kvalifikacije Europska liga Hajduk

Komentara 1

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KU
kublajkhan
13:03 20.07.2026.

Ne kužim, na koju foru misle da će proći Pafos? Treba gledati konferencijsku ligu, sa ovima ionako neće igrati...

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