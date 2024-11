Sve je spremno za spektakl u Zagrebu, pao i poziv navijačima: 'Ovo je odlična prilika za sve'

Od 27. do 30. studenog Zagreb je domaćin jednog od četiri kvalifikacijska turnira Elitne runde futsalske Lige prvaka na kojem će sudjelovati i hrvatski prvak Futsal Dinamo i doprvak omiški Olmissum. Na turniru, koji će se igrati u KC Dražen Petrović, sudjeluju i kazahstanski Kairat, te francuski Etoile Lavalloise, a samo će pobjednik izboriti plasman na završni turnir. Bit će ovo prvi put da dva hrvatska predstavnika u Elitnoj rundi igraju u istoj skupini. Eventualan prolazak Dinama ili Olmissuma na Final Four bio bi i prvi nastup hrvatskog kluba u polufinalu još od sezone 2001/2002 kada je do tamo dogurao MNK Split.

Upravo će Futsal Dinamo i Olmissum otvoriti zagrebački turnir u srijedu u 17.30 sati, a potom će na teren Kairat i Lavalloise (20.30). U četvrtak se sastaju Olmissum i Kairat (17.30), te Futsal Dinamo i francuski prvak (20.30). Zadnje kolo je u subotu, 30. studenog, a na rasporedu su dvoboji Omišana i Francuza (17.30), te Dinama i Kairata (20.30).

"Svaka utakmica ima svoju priču, Olmissuim i mi se prvi put susrećemo u Ligi prvaka. Svaka od ekipa tražit će svoju priliku da ode na Final Four i svaka ekipa ima izglede. Teren će pokazati svoje. Nadam se da ćemo mi biti ti koji ćemo se plasirati na završni turnir," kazao je Dinamov trener Matija Đulvat.

"Kairat je favorit, mi to respektiramo. Imaju dobru ekipu s nekoliko motiviranih pojačanja. Trebat će vrijeme da sve legne na svoje mjesto, ali čini mi se da su bolji nego lani," dodao je.

Utakmicom Futsal Dinama i Omišana počinje i "plavi tjedan" jer u srijedu je u Zagrebu još jedna nogometna poslastica, sudar Dinama i Borussije Dortmund u Ligi prvaka.

"To je odlična prilika da navijači ispune dan do kraja. Bit će to dan pun događanja za nogometne navijače. Očekujem da ćemo mi u prvoj utakmici dobro zagrijati navijače," istaknuo je Nikola Budasić.

Omišani su prije puta u Zagreb poručili kako dolaze s najvišim ambicijama.

"Igramo odlično i želimo na Final Four," poručili su iz Olmissuma.

Omišani su trenutačno vodeća momčad hrvatskog prvenstva, već su osvojili jedan trofej, Superkup, a u ovoj sezoni još ne znaju za poraz.

"Bilo bi lijepo da se neki hrvatski klub plasira na Final Four, a mi ćemo se potruditi da to budemo mi," naglasili su.

Najveći favorit skupine B je kazahstanski Kairat Almati koji je dva puta bio prvak Europe (2013, 2015).

"Sve je ok, odlično se osjećamo. Odradili smo trening, dvorana je lijepa. Imamo velika očekivanja, znamo da nas očekuje sjajna atmosfera i radujemo se," kazao je trener Marlon Velasco.

"Očekuju nas tri motivirana suparnika, nema garancije da ćemo pobijediti, ali u dobroj smo formi, u dobrom smo trenutku, atmosfera u ekipi je sjajna, svi su motivirani. Svi znaju što se od njih očekuje," dodao je španjolski stručnjak.

Kapetan ekipe Birzhan Orazov je dodao kako su svjesni atmosfere koje ih očekuje u Draženovom domu.

"Znamo da nas očekuje vruća atmosfera, vidjeli smo na internetu, ali u Kazahstanu imamo nekoliko gostovanja gdje je atmosfera slična. Spremi smo," poručio je.