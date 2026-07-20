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Hajduk dovodi pojačanje za najtanju poziciju u momčadi: Već smo ga gledali u HNL-u

Pula: Utakmica 35. kola SuperSport HNL-a između NK Istre 1961 i NK Varaždina
Nel Pavletic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
20.07.2026.
u 14:06

Njegov dolazak brzo je postao prioritet na Poljudu budući da Hajduk ima velikih problema na krilnim pozicijama

Emmanuel Ekong trebao bi ovog tjedna postati novi igrač splitskog Hajduka. 24-godišnji ofenzivac trenutačno je član švedskog Malmoa, ali u posljednjih nekoliko dana ga se intenzivno povezuje s dolaskom na Poljud što bi se uskoro trebalo i dogoditi. Šveđanin nigerijskih korijena ima još tri godine ugovora s Malmoom pa nije poznato hoće li Hajduk morati platiti odštetu.

Njegov dolazak brzo je postao prioritet na Poljudu budući da Hajduk ima velikih problema na krilnim pozicijama. Odlascima Ante Rebića i Ikera Almene, bijeli su dovedeni u situaciju da na lijevom krilu mora igrati Dario Melnjak koji je započeo obje utakmice protiv Žiline.

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Ekong već ima iskustva u HNL-u. Sezonu 2023./24. proveo je na posudbi u Istri 1961 iz talijanskog Empolija. Zabio je tri pogotka i namjestio još tri u 21 nastupu za momčad s Aldo Drosine. Pokazao je tada brzinu, prodornost i igru jedan na jedan koji Hajduku danas trebaju.

Bijeli se nadaju da će transfer finalizirati do srijede kako bi ga stigli prijaviti za utakmice drugog pretkola Europske lige protiv Pafosa.
Ključne riječi
Emmanuel Ekong Hajduk

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