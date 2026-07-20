Hajduk dovodi pojačanje za najtanju poziciju u momčadi: Već smo ga gledali u HNL-u

Emmanuel Ekong trebao bi ovog tjedna postati novi igrač splitskog Hajduka. 24-godišnji ofenzivac trenutačno je član švedskog Malmoa, ali u posljednjih nekoliko dana ga se intenzivno povezuje s dolaskom na Poljud što bi se uskoro trebalo i dogoditi. Šveđanin nigerijskih korijena ima još tri godine ugovora s Malmoom pa nije poznato hoće li Hajduk morati platiti odštetu.

Njegov dolazak brzo je postao prioritet na Poljudu budući da Hajduk ima velikih problema na krilnim pozicijama. Odlascima Ante Rebića i Ikera Almene, bijeli su dovedeni u situaciju da na lijevom krilu mora igrati Dario Melnjak koji je započeo obje utakmice protiv Žiline.

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Ekong već ima iskustva u HNL-u. Sezonu 2023./24. proveo je na posudbi u Istri 1961 iz talijanskog Empolija. Zabio je tri pogotka i namjestio još tri u 21 nastupu za momčad s Aldo Drosine. Pokazao je tada brzinu, prodornost i igru jedan na jedan koji Hajduku danas trebaju.

Bijeli se nadaju da će transfer finalizirati do srijede kako bi ga stigli prijaviti za utakmice drugog pretkola Europske lige protiv Pafosa.