Čitač s usana otkrio što je Trump govorio nogometašima nakon finala SP-a: Svakom je ponavljao istu rečenicu

Američki predsjednik Donald Trump imao je kratku, ali uočljivu poruku za nogometaše Španjolske i Argentine tijekom svečane dodjele medalja nakon finala Svjetskog prvenstva. Prema tvrdnjama profesionalne čitačice s usana Nicole Hickling, svakom je igraču uputio gotovo identične riječi dok im je uručivao odličja.

Trump se na pozornici pridružio predsjedniku FIFA-e Gianniju Infantinu nakon što je Španjolska u finalu, odigranom na stadionu MetLife u New Jerseyju, nakon produžetaka svladala Argentinu 1:0. Svečanost dodjele medalja uslijedila je neposredno nakon burnog završetka utakmice, koju je obilježio sukob igrača na travnjaku nakon posljednjeg sučeva zvižduka.

Prema analizi čitačice s usana, Trump je svakom nogometašu tijekom rukovanja rekao: "Ti si prvak", a potom dodao: "Nevjerojatan igrač." Istu je poruku ponavljao i španjolskim pobjednicima i argentinskim reprezentativcima.

Uz Trumpa su u ceremoniji sudjelovali i kanadski premijer Mark Carney te meksička predsjednica Claudia Sheinbaum, čije su zemlje zajedno sa SAD-om domaćini Svjetskog prvenstva 2026. Trump je, zajedno s Infantinom, uručio pehar kapetanu Španjolske Rodrigu Hernándezu, poznatijem kao Rodri.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 U.S. President Donald Trump and FIFA President Gianni Infantino hands the World Cup trophy to Spain's Rodri ahead of the trophy lift REUTERS/Hannah Mckay Photo: HANNAH MCKAY/REUTERS Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Posebnu pozornost izazvao je i trenutak nakon uručenja trofeja. Dok su španjolski nogometaši započeli slavlje, Trump je ostao na pozornici pokraj igrača i tijekom podizanja pehara, iako se činilo da mu je Infantino gestom dao do znanja da se odmakne. Njegovo pojavljivanje na stadionu nije prošlo bez reakcije publike. Pri izlasku na teren dio gledatelja glasno je negodovao i zviždao američkom predsjedniku, no on je unatoč tome ostao u središtu ceremonije do samog kraja.

Da podsjetimo, Španjolska je do svog drugog naslova svjetskog prvaka stigla pogotkom Ferrana Torresa u drugom produžetku. Argentina, koja je branila naslov osvojen 2022. godine, od završnice regularnog dijela igrala je s igračem manje nakon isključenja Enza Fernándeza zbog drugog žutog kartona.