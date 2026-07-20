SAD želi samostalno organizirati SP 2038. godine, Amerikanci imaju ono što je drugima najveći problem

SAD već gleda prema budućnosti i ne skriva svoje ambicije da ponovno postane epicentar nogometnog svijeta. Već u jeku turnira koji je organizirao s Kanadom i Meksikom, iz Washingtona su stigle neslužbene, ali vrlo jasne poruke o namjeri kandidature za domaćinstvo mundijala 2038. godine. Andrew Giuliani, izvršni direktor Radne skupine Bijele kuće za Svjetsko prvenstvo, otvoreno je izjavio kako ne postoji bolja zemlja za organizaciju takvog događaja, naglašavajući da je SAD spreman čak i za potencijalno proširenje turnira na 64 reprezentacije.

– Mislim da Sjedinjene Države to mogu podnijeti – poručio je Giuliani, dodajući da se o tome već razgovaralo s predsjednikom Donaldom Trumpom, koji je izrazio želju da SAD ovoga puta turnir organizira samostalno.

Glavni argument američke strane leži u onome što mnogim drugim zemljama predstavlja najveći izazov: infrastrukturi. Za razliku od drugih domaćina, koji moraju ulagati desetke milijardi dolara u gradnju novih stadiona i pratećih objekata, SAD nudi gotov proizvod. Sva 23 stadiona predložena za turnir 2038. godine već su sagrađena, u funkciji su i redovito ugošćuju velike sportske događaje. Uz to, zemlja raspolaže sa 150 vrhunskih trening-centara i milijunima hotelskih soba.

Politički vjetar također puše u američka jedra. Prema Fifinim pravilima o rotaciji kontinenata, put za kandidaturu iz Sjeverne Amerike 2038. godine – otvoren je. Nakon što će 2030. domaćini biti Maroko, Portugal i Španjolska, a 2034. godine Saudijska Arabija, Concacaf ponovno dolazi na red. U toj jednadžbi ne treba zanemariti ni bliski odnos Donalda Trumpa i predsjednika Fife Infantina, koji bi mogao biti ključan u lobiranju iza zatvorenih vrata. Fifa je pod Infantinovim vodstvom pokazala sklonost donošenju odluka "procesom dijaloga" s preferiranim kandidatima, zaobilazeći klasične natječaje, što je viđeno pri dodjeli domaćinstava za 2030. i 2034. godinu.