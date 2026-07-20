VIDEO Španjolska zvijezda ismijavala Trumpa točno pred američkim predsjednikom? 'Ovo je povijesni trenutak'

Španjolski reprezentativac Mikel Merino postao je jedan od hitova proslave naslova svjetskog prvaka nakon što je na pozornici imitirao prepoznatljivi ples američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Nakon što je Španjolska u dramatičnom finalu Svjetskog prvenstva 2026. svladala Argentinu i osvojila naslov, uslijedila je ceremonija dodjele medalja i pehara. Trofej je kapetanu Rodriju predao upravo Trump, koji je potom pred nogometašima izveo svoj već dobro poznati plesni pokret uz osmijehe okupljenih.

Posebno je reagirao veznjak Arsenala Mikel Merino, koji je odmah odlučio ponoviti Trumpove pokrete. Snimka njihovog kratkog "plesnog dvoboja" ubrzo je postala viralna na društvenim mrežama. "Merino koji radi Trumpov ples me dotukao", napisao je jedan korisnik na društvenim mrežama, dok je drugi dodao: "Mikel Merino koji pleše Trumpov ples odmah pokraj njega je povijesni trenutak." Za sada nije poznato je li Merino želio ismijati američkog predsjednika ili je tek to bila spontana reakcija na Trumpov ples.

Trump je tijekom turnira već ranije privukao pozornost svojim plesnim pokretima, koji su postali viralni nakon njegovih nastupa uz pjesmu "YMCA". Sličnu gestu ranije su koristili i neki nogometaši – belgijski reprezentativci ismijavali su Trumpov ples nakon njegove intervencije u slučaju suspenzije američkog igrača Folarina Baloguna.

Sam trenutak dodjele pehara nije prošao bez kontroverzi. Trump se na pozornici zadržao nešto dulje nego što se očekivalo, pa ga je predsjednik FIFA-e Gianni Infantino morao nenametljivo usmjeriti kako bi španjolski nogometaši mogli nastaviti vlastitu proslavu naslova.

Španjolska je u finalu nadigrala Argentinu i obranila status najbolje reprezentacije svijeta. Momčad je do titule stigla impresivnim nastupom – primila je samo jedan pogodak tijekom cijelog turnira, dok je u finalu potpuno neutralizirala argentinski napad. Presudan pogodak postigao je Ferran Torres u produžetku, nakon što je Argentina ostala s igračem manje zbog crvenog kartona Enza Fernándeza.

Merino doing the Trump dance has killed me 😭 pic.twitter.com/RtHHdyNgY8 — Gooner Chris (@ArsenalN7) July 19, 2026

Proslavu je, međutim, zasjenio i incident nakon posljednjeg sučevog zvižduka, kada je došlo do naguravanja između igrača dviju reprezentacija. U središtu sukoba našao se Argentinac Leandro Paredes, koji je zaradio i crveni karton. Kasnije su se pojavile i snimke incidenta u kojem je sudjelovao član argentinskog stručnog stožera, a više o tome čitajte ovdje.