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OBJAVLJEN POPIS

Odveo je Španjolsku do svjetskog i europskog zlata, a nije ni među 10 najbolje plaćenih izbornika

FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina
Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS
1/3
VL
Autor
Hina
20.07.2026.
u 22:15

Prema izvještaju britanskog list The Mirror, koji su prenijeli španjolski mediji, od 48 trenera koji su sudjelovali na SP-u, Luis de la Fuente zauzeo je 15. mjesto po iznosu plaće.

Premda je na klupi španjolske reprezentacije spojio svjetski i europski naslov, Luis de la Fuente (65) nije niti među deset najplaćenjih izbornika ovoga Svjetskog prvenstva.

Prema izvještaju britanskog list The Mirror, koji su prenijeli španjolski mediji, od 48 trenera koji su sudjelovali na SP-u, Luis de la Fuente zauzeo je 15. mjesto po iznosu plaće.

Izbornik "Furije", čije je produženje ugovora objavljeno u siječnju 2025. nakon pobjede na Europskom prvenstvu, trenutno zarađuje dva milijuna eura.

Na vrhu se nalazi Talijan Carlo Ancelotti koji je na klupi Brazil zarađuje 10 milijuna eura godišnje. Na drugom mjestu je Nijemac Julian Nagelsmann sa godišnjom plaćom od 7 milijuna eura na klupi "elfa", dok Argentinac Mauricio Pochettino u američkoj reprezentaciji zarađuje šest milijuna eura.

Nijemac Thomas Tuchel predvodi Englesku s godišnjim primanjima od 5.8 milijuna eura, dok su Roberto Martinez na klupi Portugala i Fabio Cannavaro na klupi Uzbekistana zarađivali po četiri milijuna eura.

Didier Deschamps je na klupi Francuske imao 3.8 milijuna eura.

PRIMANJA IZBORNIKA
Carlo Ancelotti (Brazil) - 10 milijuna
Julian Nagelsmann (Njemačka) - 7 milijuna
Mauricio Pochettino (SAD) - 6 milijuna
Thomas Tuchel (Engleska) - 5.8 milijuna
Roberto Martinez (Portugal) - 4 milijuna
Fabio Cannavaro (Uzbekistan) - 4 milijuna
Didier Deschamps (Francuska) - 3.8 milijuna
Ronald Koeman (Nizozemska) - 3 milijuna
Marcelo Bielsa (Urugvaj) - 3 milijuna
Javier Aguirre (Meksiko) - 2,. milijuna
Gustavo Alfaro (Paragvaj) - 2.5 milijuna
Jesse Marsch (Kanada) - 2.5 milijuna
Julen Lopetegui (Katar) - 2.4 milijuna
Lionel Scaloni (Argentina) - 2.3 milijuna
Luis de la Fuente (Španjolska) - 2 milijuna...
Ključne riječi
Španjolska reprezentacija Luis de la Fuente

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