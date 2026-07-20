Tko je 21-godišnjak koji je osvojio Umag? Ne krije da su mu uzori Nadal i Verdasco, sanja olimpijsko zlato

Pobjednik ovogodišnjeg izdanja Plava laguna Croatia Opena je 21-godišnji Daniel Merida, koji je u finalu pobijedio Damira Džumhura iz Bosne i Hercegovine i tako osvojio prvi veliki naslov u karijeri – do sada mu je na ATP turnirima najbolji rezultat bio finale u Bukureštu početkom travnja.

Dečko sa snagom

– Ovo je veliko, poseban je osjećaj kad se osvoji veliki turnir prvi put. Kad sam servirao za meč, bio sam pomalo nervozan, a i Džumhur je počeo igrati bolje. Presretan sam zbog ovog rezultata. Još imam puno posla, ali dat ću sve od sebe da dođem u Top 10. To je težak put, ali spreman sam svaki dan davati sve od sebe da to jednog dana ostvarim – rekao je Merida.

Merida je na početku turnira bio 82., što mu je bio najbolji plasman do sada, a sigurno će danas ući među 60 vodećih igrača. Merida je teniski put započeo s pet godina, no ključni korak dogodio se kada mu je bilo deset. Tada se s obitelji preselio u Alicante, gdje se priključio renomiranoj akademiji Tenniscomp u sklopu kluba Atlético Montemar. Ondje ga je pod svoje okrilje uzeo bivši profesionalac i trener Iván Navarro.

– Najbolje što ima je njegov mentalitet. On je dečko sa snagom i na kraju slama protivnike svojom silinom i tim tvrdim mentalitetom. On je kompletan igrač. Nema nijednog udarca za koji biste rekli da njim osvaja sve poene, ali njegov je prosjek iznimno visok – rekao je Navarro.

Merida je dominirao u mlađim kategorijama, osvajajući titule prvaka Španjolske u uzrastima do 14 i 16 godina, a njegov juniorski put kulminirao je ulaskom među 15 najboljih juniora svijeta, uz dva uzastopna četvrtfinala juniorskog Roland Garrosa 2021. i 2022. godine. U profesionalne vode ulazi 2021. godine. Prva sezona bila je sezona učenja, s izjednačenim omjerom od 11 pobjeda i 11 poraza. Sljedeće, 2022. godine, nastavio je brusiti zanat, upisavši 26 pobjeda i 24 poraza, da bi 2023. donijela napredak, s omjerom 37-31 i dva finala na M25 razini, u Cordobi i Alcala de Henaresu. Pravi zamah dogodio se 2024. godine, kada je odigrao čak 87 profesionalnih mečeva. S impresivnim omjerom od 55 pobjeda i 32 poraza, osvojio je dva naslova, na M25 turniru u Antalyji te na M15 turniru u Madridu, uz još dva finala, u Oviedu i Santanderu.

Potom je 2025. bila godina u kojoj je Daniel Merida srušio vrata Challenger toura i svijetu tenisa poslao poruku da na njega treba ozbiljno računati. S omjerom od 43:22, konačno je probio granicu od dvjesto najboljih igrača svijeta. Sezonu je obilježio osvajanjem svog prvog i dugo čekanog ATP Challenger naslova na turniru Open de Pozoblanco u srpnju, gdje je u finalu svladao šestog nositelja Sun Fajinga. No nije to bio jedini uspjeh. Prethodno je osvojio dva M25 naslova, u Dohi i Sabadellu, a igrao je i finale snažnog Challengera u Lyonu.

Ako je 2025. bila proboj, 2026. je bila godina eksplozije. Merida je u novu sezonu ušao s nevjerojatnim samopouzdanjem, što se odmah vidjelo na rezultatima. Već u veljači osvojio je svoj drugi Challenger naslov, ovoga puta u Tenerifeu. Ubrzo je uslijedio i debi na Masters 1000 turnirima, nakon što je uspješno prošao kvalifikacije za BNP Paribas Open u Indian Wellsu. No prava bajka dogodila se u travnju na ATP 250 turniru u Bukureštu. Došavši iz kvalifikacija, Merida je na svom ATP debiju u pojedinačnoj konkurenciji nizao pobjedu za pobjedom, šokiravši teniski svijet. Na putu do svog prvog ATP finala ostvario je i prve pobjede nad igračima iz Top 100. U finalu je izgubio od Mariana Navonea. Kulminacija je uslijedila na domaćem terenu, na Mastersu u Madridu, gdje je kao kvalifikant stigao do trećeg kola. Uskoro je uslijedio i debi na Grand Slamu, na Roland Garrosu, gdje ga je u prvom kolu zaustavio Ben Shelton.

Već 12. španjolski naslov

Daniel Merida ne skriva da su njegovi teniski uzori sunarodnjaci Rafael Nadal i Fernando Verdasco. San mu je postati jedan od najboljih tenisača svijeta, osvojiti Grand Slam i, kao krunu svega, zlatnu olimpijsku medalju. Ovo je već dvanaesti naslov Plava laguna Croatia Opena koji odlazi u Španjolsku, odnosno točno trećinu pobjeda na turniru odnijeli su Španjolci. Carlos Moya je rekorder s pet osvojenih turnira, a posljednji Španjolac prije Meride koji je osvojio Umag bio je Carlos Alcaraz 2021. godine.