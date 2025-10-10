Skandal u kvalifikacijama za SP: Kapetan pod istragom zbog namještanja utakmica

Reprezentacije Libije i Zelenortskih Otoka odigrale su 3:3 u kvalifikacijskoj utakmici za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku sljedeće godine. Puno više zbog ovog rezultata može žaliti Libija koja je na svom terenu imala prednost od 3:1, a da je tu prednost i zadržala, ostala bi u igri za plasman na svjetsku smotru,

Ovako su Zelenortski Otovi ostali prvoplasirana reprezentacija u skupini s dva boda više od Kameruna, a u posljednjem kolu čeka ih utakmica s posljednjim Esvatinijem pa se s pravom mogu nadati povijesnom uspjehu.

Libija je uzela rano vodstvo zahvaljujući autogolu Lopeza već u prvoj minuti, a za goste je izjednačio Arcanjo u 29. minuti. Libiju je ponovno u vodstvo doveo Mariami u 42. minuti da bi u 58. Shalui povećao prednost na 3:1. Zelenorćani su se uspjeli vratiti na gol zaostatka zahvaljujući pogotku Cabrala u 76. minuti, a tom pogotku prethodila je ogromna pogreška domaćeg vratara Mourada Al Wuhaysha.

Vratar Al Ahlyja iz Benghazija inače je i kapetan Libije, a upravo se on našao u središtu skandala nakon utakmice. Naime, libijski nogometni savez najavio je istragu protiv svog vratara zbog mogućeg namještanja utakmice. Cijelu situaciju možete pogledati OVDJE.

Al-Wuhayshi je za Libiju dosad upisao 21 nastup, a njegova greška ostavila je Zelenortske Otoke u igri, a oni su priliku iskoristili u 82. minuti kada je Semedo zabio za konačnih 3:3. Libija je tako ostala na trećem mjestu s pet bodova zaostatka za Zelenortskim Otocima i tri manje od drugoplasiranog Kameruna.