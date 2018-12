Skandal: Poznati novinar uhićen zbog pedofilije, ali ne ide u zatvor!

Donedavno novinar Bloody Elbowa, a u MMA zajednici prilično poznata reporterska persona, Iain Kidd, priznao je kriminalno djelo koje podrazumijeva dječju pornografiju – odnosno njezino skidanje s interneta te posjedovanje na svom računalu.

Njegove radnje navodno traju već više od 12 godina. Policiju je istraga dovela do doma njegove majke, za čiji su pretres dobili sudski nalog. Tijekom pretresa policajci su pronašli 984 fotografije i 496 video zapisa dječje pornografije. Pokazalo se da su one vlasništvo njezinog sina novinara, piše Fightsite.

Po priznanju ovih djela, Iain Kidd i njegov prijatelj Fillip Hannisdale su osuđeni na uvjetnu zatvorsku kaznu pod striktnim pravilima, ali ne idu u zatvor. Svakog dana narednih šest mjeseci ne smiju izlaziti iz svoje kuće u periodu između sedam sati ujutro i sedam navečer. Moraju se redovito javljati svojoj socijalnoj radnici, a upisani su i u Knjigu seksualnih prijestupnika. Bez nadzora treće osobe ne smiju dolaziti u doticaj s djecom i tinejdžerima mlađima od 16 godina.

Ova šokantna vijest je naišla na osudu MMA zajednice. Najglasniji je bio bivši UFC borac Jon Jones, koji je i sam otac pet djevojčica. No, Jonesa je na žestoku reakciju nagnala optužba upravo Iaina Kidda da je on sam USADA-in špijun. Naime, Kidd je duže vremena bio jedan od najžešćih Jonesovih kritičara među novinarima.

“Jedan od mojih najžešćih kritičara, reporter Bloody Elbowa Iain Kidd je upravo uhvaćen s pedofilskim sadržajem. Imao je preko 1000 fotografija i videa dječje pornografije. Kao otac svojih djevojčica, apsolutno mrzim ljude poput njega. A pokušavam ne mrziti! Ima sreće da ne živi u mom gradu”, stoji u jednom Jonesovoj objavi na Twitteru.

Ona druga je puno žešća.

“Reporter Bloody Elbowa i jedan od mojih najžešćih kritičara Iain Kidd je dobio tek šest mjeseci uvjetne kazne za više od 1000 fotografija i videa dječje pornografije. Osim toga, on živi u Hillingtonu, to je dio Glasgowa pored kojeg su čak tri škole. Pogledajte lice ovog čovjeka, to su oči istinskog predatora!”, stoji u drugoj poruci.

Kidd više nije novinar Bloody Elbowa, što je bilo i očekivano.