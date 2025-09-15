Sjećate se njega? Hrvatima je nanio neizmjernu bol i patnju, a evo kako danas izgleda i što radi

Hrvatska nogometna reprezentacija na svjetskim smotrama imala je puno više uspjeha nego na europskim prvenstvima, a do sada su vatreni propustili samo jedan Euro, onaj 2000. u Belgiji i Nizozemskoj. Bit će to ujedno 13. hrvatski nastup na svjetskim i europskim prvenstvima od 15 mogućih. Uz EP 2000. propustili smo još jedino SP 2010. u Južnoj Africi. I dok su hrvatski nogometaši na svjetskim prvenstvima osvojili tri odličja - srebro 2018. u Rusiji, te bronce 1998. u Francuskoj i 2022. u Katru, na europskim prvenstvima nikada nismo prošli dalje od četvrtfinala.

A posebno bolno bilo je četvrtfinale s Turskom na Euru 2008. godine. Vjerojatno se tih trenutaka sjećate jako dobro ma koliko god ste puta tu traumu pokušali izbrisati iz glave. U tijeku je bila 119. minuta kada je Luka Modrić nabacio s desne strane, a Ivan Klasnić glavom pospremio loptu u mrežu za 1:0. Slaven Bilić još uvijek je veselo trčkarao uz travnjak uvjeren da idemo u polufinale Europskog prvenstva, na tribinama su gorjele baklje naših navijača, dok su Turci tražili način kako nas iznenaditi i naposljetku pronašli.

Minuta sudačke nadoknade u produžetku već je bila istekla kada je dugu loptu u našem šesnaestercu prihvatio Semih Senturk, tadašnji napadač Fenerbahčea, koji se između trojice naših braniča spretno okrenuo i rasparao mrežu Stipe Pletikose. Vatreni su u nastavku poraženi nakon izvođenja jedanaesteraca, polufinale protiv Njemačke u Baselu izborili su Turci, a na našim je srcima ostala jedna od najvećih sportskih rana otkako se Hrvatska osamostalila.

Semih Senturk ima 41 godinu, a od nogometa se oprostio 2018. godine. Teško da biste ga danas prepoznali jer više ne trenira svakodnevdno i nije u formi kao nekad. Najveći trag kao nogometaš ostavio je u Fenerbahčeu gdje danas radi kao trener mlađih uzrasta.