TEŠKO GA ZABORAVITI

Sjećate se njega? Hrvatima je nanio neizmjernu bol i patnju, a evo kako danas izgleda i što radi

Instagram screenshot
VL
Autor
Vecernji.hr
15.09.2025.
u 20:20

Posebno bolno bilo je četvrtfinale s Turskom na Euru 2008. godine. Vjerojatno se tih trenutaka sjećate jako dobro ma koliko god ste puta tu traumu pokušali izbrisati iz glave.

Hrvatska nogometna reprezentacija na svjetskim smotrama imala je puno više uspjeha nego na europskim prvenstvima, a do sada su vatreni propustili samo jedan Euro, onaj 2000. u Belgiji i Nizozemskoj. Bit će to ujedno 13. hrvatski nastup na svjetskim i europskim prvenstvima od 15 mogućih. Uz EP 2000. propustili smo još jedino SP 2010. u Južnoj Africi. I dok su hrvatski nogometaši na svjetskim prvenstvima osvojili tri odličja - srebro 2018. u Rusiji, te bronce 1998. u Francuskoj i 2022. u Katru, na europskim prvenstvima nikada nismo prošli dalje od četvrtfinala. 

A posebno bolno bilo je četvrtfinale s Turskom na Euru 2008. godine. Vjerojatno se tih trenutaka sjećate jako dobro ma koliko god ste puta tu traumu pokušali izbrisati iz glave. U tijeku je bila 119. minuta kada je Luka Modrić nabacio s desne strane, a Ivan Klasnić glavom pospremio loptu u mrežu za 1:0. Slaven Bilić još uvijek je veselo trčkarao uz travnjak uvjeren da idemo u polufinale Europskog prvenstva, na tribinama su gorjele baklje naših navijača, dok su Turci tražili način kako nas iznenaditi i naposljetku pronašli.

Minuta sudačke nadoknade u produžetku već je bila istekla kada je dugu loptu u našem šesnaestercu prihvatio Semih Senturk, tadašnji napadač Fenerbahčea, koji se između trojice naših braniča spretno okrenuo i rasparao mrežu Stipe Pletikose. Vatreni su u nastavku poraženi nakon izvođenja jedanaesteraca, polufinale protiv Njemačke u Baselu izborili su Turci, a na našim je srcima ostala jedna od najvećih sportskih rana otkako se Hrvatska osamostalila.

Semih Senturk ima 41 godinu, a od nogometa se oprostio 2018. godine. Teško da biste ga danas prepoznali jer više ne trenira svakodnevdno i nije u formi kao nekad. Najveći trag kao nogometaš ostavio je u Fenerbahčeu gdje danas radi kao trener mlađih uzrasta.

Evo što je Modrić napravio nakon gola, ovo nismo vidjeli u prijenosu
Turska hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Semih Senturk

Pravi Hrvat na kvadrat
Pravi Hrvat na kvadrat
21:51 15.09.2025.

Sjećate se njega? Hrvatima je nanio pravednu bol i patnju, a danas izgleda kao svoj na svome u Feneru i smije se uz uspomene da ga metnuo unutra.

LE
lector2corrector
20:35 15.09.2025.

kopiranje vijesti...

Serie A - AC Milan v Bologna
IKONA VATRENIH

Pročitajte kako se Talijani klanjaju neuništivom Luki Modriću. Legenda ponovno oduševljava svijet

Prije šest dana, u 190. nastupu u hrvatskom dresu i pobjedi 4-0 protiv Crne Gore, Modrić je proslavio 40. rođendan. U toj utakmici nije imao sreće, lopta nikako nije htjela u mrežu. U nedjelju na San Siru u 61. minuti stigla je zaslužena nagrada. Belgijski reprezentativac Alexis Saelemaekers dao je savršenu "rolicu", a Modrić je s vrha 16-erca zatresao mrežu.

