Sjajni trener napustio mjesto hrvatskog izbornika: 'S 2000 eura ne možete živjeti kao vrhunski sportaš'

Proteklih dana održan je prvi međunarodni Tomas Summer Camp. U vrijeme popularnosti ljetnih kampova takav je jedan odlučio pokrenuti i Toni Tomas, jedan od najboljih svjetskih tekvondaških trenera koji, inače, više nije hrvatski izbornik. Nakon 15 godina obnašanja te dužnosti, utemeljitelj najtrofejnijega hrvatskog sportskog kluba (Marjan) povukao se s te dužnosti. A kako je došlo do toga, zapitali smo upravo njega.

– To je pitanje za one koji o tome odlučuju. Hijerarhija je jasna: Skupština bira predsjednika Saveza, on bira svoj Upravni odbor, koji pak bira direktora, a direktor predlaže izbornike. Dakle, trebali biste pitati direktora, a on će vam reći da se ja nisam nominirao.

A direktor u ovoj priči je Petar Josipović, sportski direktor Hrvatskoga taekwondo saveza i njegov glavni tajnik. A on nam je doista rekao da se Tomas naprosto nije prijavio na njihov natječaj.

– Nisam se htio prijaviti na natječaj jer za funkciju izbornika nije predviđena plaća.

Sestre Duvančić odustale

A što je onda ono što mu isplaćuje Hrvatski olimpijski odbor?

– HOO sufinancira trenersku plaću koja se izračuna na temelju sportskih ostvarenja pa tako i medalja osvojenih s kadetima, juniorima ili seniorima. Koliko znam, oni imaju sedam kategorija trenera, a ja nisam među vrhunskim, nego sam svrstan u vrsne trenere, i primam plaću jer su sportašice koje sam trenirao aktualne osvajačice medalja na velikim natjecanjima. Recimo, Petra Uglešić je aktualna svjetska i europska kadetska prvakinja, a Nika Karabatić je aktualna seniorska prvakinja Europe. Na prošlome Svjetskom prvenstvu broncu je, pod mojim vodstvom, osvojila pak Bruna Duvančić. Dakle, ja imam tri aktualne osvajačice medalja, a računa mi se samo jedna.

Prema Tomasu, posao izbornika u pojedinačnim sportovima trebao bi biti dodatno plaćen.

– Posao izbornika posve je drugi posao. Osim izrade plana i programa priprema koje treba i provesti, organizacije priprema, vizije razvoja mladih sportaša, on podrazumijeva i odlazak na Svjetsko i Europsko prvenstvo mlađih sportaša kako biste prepoznali one koji vrlo mladi imaju što reći i u seniorskoj konkurenciji. Tako je Lena Stojković s 19 godina postala europska seniorska, a s 20 godina i svjetska seniorska prvakinja. Uostalom, Nika Karabatić je s 18 godina postala seniorska prvakinja Europe. Ivan Šapina nije bio ni u jednoj mlađedobnoj reprezentaciji, a ja sam ga uveo u seniorsku reprezentaciju. Vidio sam ga u Rugvici da se bori dobro i procijenio da je to borac za budućnost. A dosta njih sam, kao izbornik, uveo u seniorski tekvondo sa 16, 17 godina, pa tako i Brunu Vuletić, sestre Duvančić...

Kad smo kod sestara Duvančić, do nas su stigle informacije da su obje, sa samo 20 godina, prestale trenirati pa je Tomas na Bruninu primjeru nastojao objasniti i zašto se to dogodilo.

– Velika je to šteta, no ja je razumijem. Ima vrhunske rezultate, a amaterski status. Ako živite na selu, od dvije do tri tisuće eura potpore je super. No, u Splitu je to druga priča. Pa tu je stan mjesečno 600-700 eura, sve su namirnice 30 posto skuplje, a gdje su još režije! Dakle, s 2000 eura ne možete živjeti kako bi vrhunski sportaš trebao živjeti. A nije realno da netko takav živi s mamom i tatom. Na žalost za sportaše, a na sreću onih koji se time bave, u Splitu možete zaraditi dvije-tri tisuće eura kao konobar, recepcionar, kuhar, skiper... Zna se dogoditi da ti ljudi rade šest mjeseci, a poslodavac ih plaća 12. A to ipak nije nešto što podrazumijeva bezbrojna putovanja, skidanje kilograma, spartanski režim života kao kada su posrijedi vrhunski sportaši svjetske klase.

Čega se primila Bruna nakon tekvondoa?

– Mislim da se odlučila posvetiti studiju, baš kao i Lena Stojković.

Zar se i Lena Stojković, dvostruka svjetska i trostruka europska prvakinja, ostavila tekvondoa sa samo 22 godine?

– To ne znam, ali znam da je rekla da treba veću pauzu, a na treninzima je već dugo nema. Nakon osvajanja olimpijske bronce, prošlog ljeta u Parizu, još je neko vrijeme dolazila, no onda je prestala. Govorimo o trećeplasiranoj tekvondašici s Olimpijskih igara koja bi zacijelo ostala u sportu da ima deset tisuća eura mjesečno poput, recimo, nekih vaterpolista.

Nakon veslanja, uz atletiku i tenis, tekvondo je najtrofejniji hrvatski olimpijski sport, a izvan Olimpijskih igara možda i najtrofejniji te kao takav, ističe Tomas, zacijelo zaslužuje plaću za izbornika.

– Jedan od najtrofejnijih hrvatskih sportova nema novca za izbornika. Tekvondo nema plaću za izbornika i to je za "vjerovali ili ne". Moj nasljednik Dean Mesarov pristao je raditi bez plaće na osnovi onoga što dobiva kao trener svjetskog prvaka Marka Golubića. A trener je i svjetskog doprvaka Ivana Šapine.

Mesarov zaslužio priliku

Sva je sreća da medalje na sljedećim Olimpijskim igrama mogu proisteći i iz pojedinačnog rada u klubu. A Tomas intenzivno radi s Nikom Karabatić, a ponovo i s Mateom Jelić, koja se vratila u kategoriju do 67 kilograma.

– Ako bude s glavom posve unutra, Matea može opet biti olimpijska pobjednica.

Ono što se, i u HOO-u i po tekvondaškim krugovima, provlači jest nezadovoljstvo vezano za Tomasov paralelni rad s Britankom Jade Jones i hrvatskim tekvondašicama, pa tako i trenerski nastup na Olimpijskim igrama u Parizu u britanskoj trenirci.

– Dvostruka olimpijska pobjednica Jade Jones je Messi tekvondoa pa neka čitatelji procijene bi li hrvatskim nogometašima za njihov napredak išlo u prilog da s njima trenira Messi iz najboljih dana. Bi li imali sto razloga od njega naučiti nešto, preuzeti neke radne navike, tehniku, vještinu, profesionalizam... To je sve za hrvatske tekvondaše donijela sa sobom Jade Jones, a Hrvatsku je stajala nula eura.

Na kraju razgovora nismo odoljeli pitati bi li htio biti izbornik da mu sad to netko ponudi?

– Ne. Zahvaljujem se na podršci koju sam imao 15 godina. Ponosan sam na četiri olimpijske, 19 svjetskih i 42 europske medalje koje su osvojene u mome mandatu i želim puno uspjeha kolegi Mesarovu, koji također zaslužuje svoju priliku - ističe Tomas.