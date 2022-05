Sjajni Poljičak došao do polufinala

Ponajbolji svjetski junior, 17-godišnji Splićanin Mili Poljičak, nastavio je niz sjajnih rezultata na ATP Challengeru Zagreb Open u TC Maksimir, gdje je u četvrtak svladao bosansko-hercegovačkog tenisača Mirzu Bašića (ATP - 226.) sa 6-4, 6-1 za 65 minuta igre i plasirao se u svoje prvo polufinale na ovoj razini.

Poljičak u polufinalu čeka pobjednika dvoboja između hrvatskog Davis Cup reprezentativca Nine Serdarušića (ATP - 188.) i Španjolca Carlosa Gimena Valera (ATP - 373.).

Poljičak je protiv favoriziranog 30-godišnjeg Sarajlije došao do prvog 'breaka' u četvrtom gemu i držao prednost do 5-3, kad je imao servis za prvi set. Bašić je 'breakom' smanjio zaostatak, ali je četvrti junior svijeta u sljedećem gemu bez izgubljenog poena došao do novog 'breaka', a time i do prvog seta.

U drugoj dionici je Bašićev otpor slomljen mnogo brže. Od 1-1 je Splićanin nanizao pet gemova i tako stigao do svog najvećeg uspjeha.

Nažalost, njegov 21-godišnji sugrađanin Duje Ajduković (ATP - 239.) nije uspio naći svoje mjesto među polufinalistima, jer ga je u četvrtfinau sa 7-5, 6-2 svladao 20-godišnji Hrvat s austrijskom putovnicom Filip Mišolić (ATP - 301.).

Poput Poljička, i Mišolić se prvi put u karijeri probio u polufinale na razini Challengera, a za mjesto u finalu će igrati protiv Australca Jasona Kublera (ATP - 174.) koji je sa 7-6 (8), 6-2 bio bolji od Kineza Wua Yibinga (ATP - 858.).

CH Zagreb Open - četvrtfinale

Jason Kubler (AUS/6) - Wu Yibing (KIN) 7-6 (8), 6-2

Filip Mišolić (AUT) - DUJE AJDUKOVIĆ (HRV) 7-5, 6-2

MILI POLJIČAK (HRV) - Mirza Bašić (BIH) 6-4, 6-1