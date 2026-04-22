Sjajni Petar Sučić javio se nakon utakmice života i porukom oduševio navijače

Činilo se da je sve gotovo. San Siro je utihnuo dok je Como, hrabra momčad koju vodi Cesc Fabregas, imala dva gola prednosti u polufinalu Kupa i činilo se da Interu prijeti ispadanje u ovoj fazi natjecanja drugu godinu zaredom. Gosti su poveli golom Martina Baturine u 32. minuti, a početkom drugog poluvremena, u 48. minuti, Lucas Da Cunha preciznim je udarcem povisio na 2:0. San Interovih navijača o dvostrukoj domaćoj kruni, s obzirom na to da su nadomak osvajanja Serie A, počeo se rasplinjavati. No, onda je na scenu stupio mladi hrvatski veznjak i u pola sata preokrenuo sudbinu milanskog diva.

Trener Cristian Chivu u 60. minuti u igru je uveo Petra Sučića, a taj se potez pokazao ključnim. Hrvatski nogometaš unio je novu energiju i pokrenuo nevjerojatan preokret. Prvo je u 69. minuti asistirao Hakanu Calhanogluu koji je snažnim udarcem smanjio na 1:2. Como je nakon toga imao veliku priliku preko Assanea Diaa, koji je izašao sam pred golmana, no Josep Martinez je sjajno obranio i ostavio Inter u igri. Kazna je stigla u 86. minuti, kada je Sučić uputio savršen centaršut, a Calhanoglu rijetkim pogotkom glavom poravnao na 2:2. Kada se činilo da će utakmica otići u produžetke, dogodila se potpuna ekstaza. U 89. minuti Sučić i Calhanoglu zamijenili su uloge; Turčin je asistirao, a hrvatski veznjak majstorski pogodio za konačnih 3:2 i delirij na tribinama San Sira.

Nakon utakmice života, Sučić je ostao skroman i fokusiran na momčad. "Nije lako kada zaostajete za dva gola, ali pokazali smo svoj mentalitet. Dobra smo momčad i sretni smo što smo u finalu", izjavio je junak Interove pobjede. Na pitanje o ulasku s klupe, pokazao je iznimnu profesionalnost. "Ne znam što bih rekao. Igram za Inter i moram biti spreman pomoći momčadi u svakom trenutku. Sretan sam što smo stigli do finala", poručio je Sučić. Otkrio je i da ono što trener kaže u svlačionici tamo i ostaje, ali je naglasio da su morali igrati brže i agresivnije, što su u zadnjih pola sata i učinili.

Ova pobjeda još je impresivnija kada se zna da je Inter na gotovo identičan način pobijedio Como prije samo deset dana u prvenstvu, preokrenuvši 0:2 u pobjedu 4:3. Trener Cristian Chivu bio je ponosan na karakter svoje momčadi. "Dvaput preokrenuti 0:2 protiv Coma u deset dana, to može samo Inter. Zaslužili smo ovo mjesto teškim radom i sada smo u poziciji da sanjamo o osvajanju Serie A i Kupa", rekao je Chivu. S druge strane, trener Coma Cesc Fabregas žalio je za propuštenim prilikama. "Utakmica se promijenila nakon gola za 2:1. Prije toga smo imali priliku s Diaom otići na 3:1, to je moglo sve promijeniti. Jesmo li na istoj razini kao Inter? Ne, ali blizu smo. Jednostavno nismo toliko jaki u oba šesnaesterca", priznao je španjolski strateg, čija se momčad hrabro borila do samog kraja. Inter će u svom 16. finalu Kupa igrati protiv boljeg iz dvoboja Atalante i Lazija.