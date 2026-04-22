VIDEO Bizarni javni nastup Kirkove udovice postao viralni hit: 'Ne mogu vjerovati da je ovo stvarno'

Erika Kirk, konzervativna aktivistica i udovica Charlieja Kirka, u atentatu ubijenog aktivista i zagovaratelja politika američkog predsjednika Donalda Trumpa, trebala je u petak u Arizoni najaviti Trumpov govor. Ipak, tom je prilikom svu pažnju ukrao njezin dolazak na pozornicu. Uz zaglušujuću elektroničku glazbu, bljeskanje stroboskopskih svjetala i ogromnu projekciju ružičaste američke zastave, Kirk je izašla pred publiku koja ju je dočekala ovacijama, a cijeli je prizor više nalikovao ulasku zvijezde u WWE ring nego uvodu u politički govor. Zanimljivo, njezin javni nastup se odvio istog vikenda kada i najpoznatiji kečerski događaj godine, WrestleMania. Snimka njezinog ulaska ubrzo se proširila društvenim mrežama, gdje su korisnici u nevjerici zbijali šale. "Pirotehnika u stilu WrestleManije dok Trump izlazi i grli Eriku Kirk", napisao je jedan korisnik na X-u, dok su se drugi nadovezali komentarima poput: "Sigurno je znala da je tjedan WrestleManije." Mnogi su ostali zapanjeni. "Ne mogu vjerovati da je ovo stvarno. Erika Kirk ima ulazak u stilu WWE-a", stoji u jednoj objavi, a drugi komentator je zaključio: "Ma zašto ne? U ovom trenutku više ne možete razlikovati ulazak Erike Kirk od ulaska profesionalnog kečera."

Čelnica organizacije Turning Point USA, čiji je suprug Charlie Kirk, suosnivač iste organizacije, tragično preminuo u rujnu prošle godine, posljednjih mjeseci prolazi kroz teško životno razdoblje. Pored trauma izazvanih suprugovom tragedijom, Kirk je nedavno propustila sličan skup u Georgiji, gdje se trebala pojaviti uz potpredsjednika JD Vancea, i to zbog, kako je navedeno, neodređenih sigurnosnih prijetnji.

Sama Kirk se o prijetnjama oglasila na društvenim mrežama. "Nakon svega što je naša obitelj proživjela, preporuke svog sigurnosnog tima shvaćam vrlo ozbiljno", napisala je tada i pritom zahvalila na podršci. S druge strane, kontrast između otkazivanja nastupa zbog straha za vlastitu sigurnost i ovakvog ekstravagantnog izlaska na pozornicu samo nekoliko dana kasnije dodatno je potaknuo rasprave na internetu, a njezina organizacija još nije komentirala cijeli slučaj.

*dijelom uz AI