Prijatelji su je molili da odustane: Poznata sportašica umrla usred utrke, njezina zadnja objava ledi krv

Bio je to početak još jednog sportskog spektakla, još jedne proslave ljudske izdržljivosti. Tisuće sportaša okupilo se u The Woodlandsu u Teksasu kako bi testirali svoje granice na prestižnoj Ironman utrci, natjecanju koje se sastoji od 3,8 kilometara plivanja, 180 kilometara vožnje biciklom i 42,2 kilometra trčanja. Među njima je bila i Mara Flavia Souza Araujo, 38-godišnja Brazilka, iskusna triatlonka i influencerica koju su na Instagramu pratile deseci tisuća ljudi. No, to jutro, koje je trebalo biti još jedno poglavlje njezine sportske priče, pretvorilo se u tragediju. Tijekom prve, plivačke dionice u jezeru Woodlands, Mariji se izgubio svaki trag. Potraga je započela gotovo odmah, ali teški uvjeti u jezeru otežavali su napore spasilačkih ekipa. Nekoliko sati kasnije, njezino beživotno tijelo pronađeno je na dubini od oko tri metra. Ured šerifa okruga Montgomery kasnije je potvrdio tužnu vijest.

- Možemo potvrditi da je Mara Flavia Souza Araujo, 38-godišnjakinja iz Brazila, preminula tijekom natjecanja na Ironman događaju.

Samo tri dana prije utrke koja joj je oduzela život, Mara je na svom Instagram profilu, na kojem je imala više od 60.000 pratitelja, objavila fotografiju na željezničkoj pruzi uz poruku koja danas zvuči nevjerojatno proročanski i sablasno. Njezine riječi, ispisane na portugalskom, bile su duboka refleksija o prolaznosti života i neizvjesnosti sudbine, misao koja je u svjetlu tragedije dobila potpuno novu, tragičnu dimenziju.

- Uživajte u vožnji ovim brzim vlakom koji se zove život. I čak i dok brzina stroja zamagljuje krajolik, gledajte kroz prozor - jer u svakom trenutku, vlak će vas ostaviti na vječnoj stanici - napisala je.

Tugu zbog njezine smrti dodatno je produbilo otkriće da je bilo onih koji su je preklinjali da ne putuje u Teksas. Njezin bliski prijatelj, Luis Taveira, u razgovoru za medije otkrio je zabrinjavajuće detalje o njezinom zdravstvenom stanju uoči natjecanja. Prema njegovim riječima, Mara je neposredno prije puta bila bolesna i iscrpljena, navodno od gripe, te nije bila u optimalnoj formi za tako zahtjevnu utrku.

Ironično, put koji ju je doveo do statusa uspješne sportašice započeo je upravo zbog zdravstvenih problema. Prije nego što je postala sinonim za triatlon, Mara Flavia Souza Araujo bila je diplomirana novinarka s desetogodišnjom karijerom u medijima. Radila je na radiju i televiziji, čak je vodila i emisiju posvećenu ekstremnim sportovima. No, taj dinamičan i stresan život uzeo je danak. Profesionalno izgaranje dovelo ju je do točke pucanja, natjeravši je da s 28 godina potraži novi smisao i novi put. Pronašla ga je u triatlonu. Sport joj je, kako je sama govorila, pomogao da reorganizira život, da pronađe disciplinu i fokus koji su joj nedostajali. Postao je njezina strast, bijeg i spas, transformirajući je iz medijske djelatnice u sportašicu koja je pomicala granice vlastite izdržljivosti.

Njezin sportski uspon bio je još impresivniji s obzirom na to da je morala savladati jednu golemu prepreku - paničan strah od plivanja. O toj borbi otvoreno je govorila na svojim društvenim mrežama, dijeleći s pratiteljima svoje slabosti jednako kao i svoje uspjehe. Upravo ta iskrenost i ranjivost, u kombinaciji s nevjerojatnom upornošću, učinile su je inspiracijom za mnoge. Nije dopustila da je strah paralizira; umjesto toga, posvetila se treninzima s nevjerojatnom predanošću dok nije postala vrsna plivačica sposobna natjecati se na najvišoj razini. Njezin trud se isplatio. Nizala je uspjehe, penjala se na postolja na nacionalnim natjecanjima, osvajala naslove na prestižnom GP Brasil i osiguravala kvalifikacije za svjetska prvenstva.

Nakon vijesti o tragediji, izrazi sućuti stizali su sa svih strana. Najdirljiviji oproštaj stigao je od njezine sestre Melisse, čije su riječi slomile srca mnogih.

- Živjela si život intenzivno. Uvijek si bila sinonim za odlučnost, za hrabrost - za snagu koja se činila prevelikom da stane u tebe. Otišao je komadić mene i morat ću naučiti živjeti bez njega. A boli na način koji ne mogu ni objasniti - napisala je Melissa.

Možda najsnažniji i najljudskiji epitaf njezinu životu ispisao je jedan od volontera koji je sudjelovao u potrazi za njom u mutnim vodama jezera Woodlands. U objavi na društvenim mrežama, slomljen tugom zbog ishoda, napisao je riječi koje odjekuju dublje od bilo kakve službene izjave:

Zvala se Mara i bila je iz Brazila. Nekome je bila cijeli svijet. Njezinoj obitelji: učinili smo sve što smo mogli. Iskreno mi je žao što to nije bilo dovoljno.