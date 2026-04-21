BIJELI IZVIŽDANI

Garcia opleo po igračima: Šetali smo se na terenu 70 minuta

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 31. kolu SuperSport HNL-a
Tomislav Dasović
21.04.2026.
u 21:25

Moramo se probuditi. Energija mora biti prisutna, disciplina isto…Možeš odigrati loš pas, ali druge stvari nemaju veze s nogometom, kaže Hajdukov trener

Trener Hajduka Gonzalo Garcia bio je razočaran nakon poraza od Osijeka (0:1) na Poljudu. Publika je Hajdukove igrače u svlačionicu ispratila zvižducima.

- Promašili smo dosta šansi. Kada se pogledaju šanse, nije ovo bila utakmica za izgubiti, možda ni za remi. Ali, 70 minuta smo se šetali na terenu. Moramo se probuditi. Energija mora biti prisutna, disciplina isto…Možeš odigrati loš pas, ali druge stvari nemaju veze s nogometom. Ako ih nemaš, to je opasno. To je nešto što moramo promijeniti - izjavio je Garcia, a potom se osvrnuo na pogodak Osijeka:

- Imaju igrače koji su nezgodni u prekidima. Dogodio se nedostatak koncentracije.

Anti Rebiću ističe ugovor na kraju sezone, kakva je njegova sudbina?

- To je nešto što moramo vidjeti sa sportskim direktorom. To su neke stvari koje ćemo interno iskomunicirati.

Trener Osijeka je rekao da je utakmica bila dobra. Slažete li se?

- U prvom poluvremenu nam je Osijek otežao. Dugo nismo ništa kreirali. To pokazuje da je i protivnik odradio odličnu utakmicu. Bilo nam je teško bez energije, discipline, bez osnovnih stvari u nogometu. Mislim da Osijek može biti sretan, patili su samo u zadnjih 20 minuta. Uveli smo HuramaAlmenu i Durdova, djelovalo je da možemo i do preokreta, ali ne može se igrati samo 20 minuta.

Brine li vas činjenica da vaši igrači nemaju dovoljno energije?

- Brine me, a kada gledam Hajduk zadnjih pet godina - to je tako. Ili ćemo se mijenjati, ili će stalno biti tako.

Igrači Osijeka kažu da im je bilo lakše jer nije bilo Livaje?

- Ok, to je njihovo mišljenje. Igrali smo neke utakmice s njim, neke bez njega. Marko bi trebao biti važan igrač za nas, to je istina.

Kako komentirate zvižduke navijača?

- To je normalno, svi smo razočarani. Ne volim izgubiti ni protiv sina i kćerke kada se kartamo. Moramo riješiti neke stvari. U istoj utakmici imaš dva lica, za mene je jasno o čemu se radi - zaključio je Garcia.

Trener Osijeka Tomislav Radotić u kratkom je razdoblju ostvario dvije iznenađujuće pobjede u gostima: nad Rijekom 2:0 i nad Hajdukom 1:1.

- Čestitke objema momčadima na dobroj utakmici, taktički s jedne i druge strane pripremljena jako dobro. Sretni smo i ponosni što smo ostvarili pobjedu koja nam znači jako puno - rekao je Radotić, a potom dodao:

- Taktički izuzetno zahtjevna utakmica. Da bismo pobijedili Hajduk u gostima, moramo ispuniti dosta stvari i imati dozu sreće. Imamo veliki broj izostanaka, ali otkad je ovaj stožer preuzeo momčad, dosta smo je rotirali.

Je li pogodak iz 56. minute bio plod uigrane akcije?

- Dogovorili smo se da probamo riješiti utakmicu iz prekida. Uigrano je bilo - istaknuo je Radotić.
1. hnl Poljud Osijek Hajduk

Avatar Samodesno
Samodesno
22:26 21.04.2026.

Mamiću dokle tako?!

Sivooki
22:19 21.04.2026.

Teška tragedija. U ovakvoj ligi teško mogu stasati igračine.

Senior2
21:36 21.04.2026.

Dinamo do kraja može sve izgubiti, Hajduk će se potruditi da Dinamo bude prvak. To se zove prijateljstvo

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

