Policija otkrila nove informacije o eksploziji u Splitu

Jedna osoba smrtno je stradala sinoć u Splitu, a Policijska uprava splitsko-dalmatinska jutros je otkrila nove informacije o tragediji. Naime, nakon što je zaprimljena dojava o eksploziji u pothodniku u Splitu, uspostavljeni su osiguranje i blokada šireg mjesta događaja. Uz nazočnost zamjenika županijskog državnog odvjetnika, policija je provela očevid. Prema informacijama koje su do sada poznate, utvrđeno je da u ovom događaju nema elemenata kaznenog djela. Tijelo je, dodaju iz policije, prevezeno na patologije kako bi se obavila sudsko medicinska obdukcija.