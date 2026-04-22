VIJEST ŠOKIRALA JAVNOST

Sudbina se okrutno poigrala s našim draguljem, umjesto velikog transfer čeka ga dugačka stanka

22.04.2026.
u 08:45

Pred njim su sada operacija i još jedan višemjesečni oporavak, što znači da je ova sezona za njega definitivno završena. Trebala je ovo biti sezona njegove pune afirmacije, no umjesto toga pretvorila se u novu noćnu moru i borbu za povratak na teren

Vijest koja je šokirala hrvatsku nogometnu javnost potvrđena je nakon detaljnih pregleda. Mladi napadač Osijeka Anton Matković (20) ponovno mora na dugu pauzu zbog puknuća prednjeg križnog ligamenta, no ovoga puta radi se o lijevom koljenu. Nesretni trenutak dogodio se u prošlotjednom susretu SuperSport HNL-a protiv Varaždina, a crne slutnje potvrdila je magnetska rezonanca, donoseći težak udarac za karijeru igrača kojeg mnogi vide kao budućnost hrvatskog nogometa.

Sudbina se okrutno poigrala s Matkovićem, koji je prošle godine doživio identičnu ozljedu, ali na desnom koljenu. Zbog toga je s terena izbivao gotovo devet mjeseci, a taman kad se vratio i počeo hvatati formu, uslijedio je novi šok. Pred njim su sada operacija i još jedan višemjesečni oporavak, što znači da je ova sezona za njega definitivno završena. Trebala je ovo biti sezona njegove pune afirmacije, no umjesto toga pretvorila se u novu noćnu moru i borbu za povratak na teren.

Ova ozljeda dolazi u posebno nezgodnom trenutku, ne samo za Matkovića i Osijek već i za potencijalni veliki transfer koji se dugo spominjao. Nije tajna da je za njegove usluge bio iznimno zainteresiran Dinamo, a posebno ga je u svojim redovima želio vidjeti predsjednik kluba Zvonimir Boban. U posljednja dva prijelazna roka vodili su se intenzivni pregovori između Osijeka i Dinama, no klubovi se nisu uspjeli dogovoriti oko visine odštete za napadača kojeg krase iznimna brzina i prodornost. Nažalost, umjesto transfera u ljetnom prijelaznom roku, Matkovića sada čeka nova duga stanka.

Matkovićev ugovor s Osijekom vrijedi do ljeta 2027. godine, a njegova vrijednost na Transfermarktu procijenjena je na tri milijuna eura. Međutim, sada je veliko pitanje kako će se druga teška ozljeda u tako kratkom roku odraziti na njegovu tržišnu vrijednost i buduće planove. Gotovo je sigurno da će mu cijena pasti, a ljetni transfer o kojem se toliko govorilo sada se čini vrlo dalekim. Ove sezone uspio je upisati 18 nastupa za "bijelo-plave", postigavši jedan pogodak uz jednu asistenciju. Prije nove ozljede, ovaj bivši mladi reprezentativac Hrvatske u kategorijama U-17, U-19 i U-21 bio je na putu da postane nositelj igre slavonskog prvoligaša i jedna od najvećih zvijezda lige.

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 31. kolu SuperSport HNL-a
Potop bijelih, heroj Malenica! Goropadni vratar bijelo-plavih utjerao je strah u kosti Splićanima

Bila je ovo po intenzitetu u prvom poluvremenu Hajdukova izvedba upravo po inicijalnoj dijagnozi njegovog sportskog direktora Roberta Grafa – na razini druge poljske lige (u kojoj je on dobio otkaz). Izvedba s pristupom kao u prijateljskoj utakmici, bez ikakve živahnosti, naboja, strasti, pa onda i bez maštovitosti i ubojitosti – apsolutno nedostojna Hajduka i njegove publike

