Dinamo se vraća na mjesto nesreće gdje je kriza došla do kulminacije, sami su odlučili reći si neke stvari

Dinamo se vratio u prijašnji ritam, u utakmice od svakih nekoliko dana. Nakon remija u Maksimiru s Rijekom, plavima slijedi večerašnji susret s Istrom u Puli, a nakon toga im u nedjelju dolazi Varaždin. No, plavi su naviknuli na taj ritam, sad već duže nema europskih susreta i ne bi im smio biti problem odigrati ta tri susreta u nizu.

– Nama je svaka utakmica ista, za svaku se jednako pripremamo, sa željom da pobijedimo, iako znamo da nam neće biti lako u Puli. Istra je igrala dobro u prvenstvu, na jesen su bili na trećem mjestu. Sad su upali u malu krizu, prije naše utakmice promijenili su i trenera – kazao je trener Dinama Mario Kovačević.

Novi trener, teža priprema

Da, Riera više nije trener Rijeke, ostao je bez posla nakon tri uzastopna poraza, od Hajduka, Lokomotive i Vukovara, a naslijedio ga je Krešimir Režić.

– Novi trener sigurno će donijeti i neke nove ideje, tako se malo teže pripremiti za suparnika, ali najviše gledamo sebe, želimo biti u pravom izdanju, dominirati i doći do pobjede. Dinamo je dvaput bio u pravom izdanju protiv Istre, ali u Maksimiru, slavio je tada s 3:0 i 4:0, dok je u susretu u Puli pokleknuo i izgubio s 1:2.

– Taj poraz u Puli dodatni nam je motiv da im se revanširamo. No, kako sam rekao, imaju dobru i iskusnu momčad, imaju Prevljaka, Lončara, Radoševića, ali i mladih kvalitetnih igrača. Ozbiljni su i takvima ih shvaćamo, ali najvažnije je da mi od prve minute nametnemo svoju igru – veli Kovačević.

Osim tog poraza 9. studenoga, plavi u posljednje vrijeme na istarskom poluotoku imaju dosta problema, više od dvije godine ondje nisu pobijedili.

– Istina je da Istra u posljednje vrijeme nije odgovarala Dinamu, ali mislim da je sad došlo vrijeme da se prekine taj dugi period bez pobjede.

No, posebno je bio bolan taj posljednji poraz od Puljana 9. studenoga, kada je Lawal s dva pogotka matirao Nevistića, a na asistenciju Stojkovića poraz je samo ublažio Bakrar. No, ni taj pogodak nije popravio raspoloženje, i sami igrači Dinama shvatili su da nešto ne valja i odmah su u Puli imali hitni krizni sastanak. I to ne s trenerom, sami su odlučili međusobno si reći nekoliko stvari i o svemu su pričali oko sat vremena. Jer, bilo je jasno da zbog slabih rezultata pada atmosfera u momčadi, da je pod udarom kritika i trener Kovačević. Uostalom, nakon Istre je i Cannavaro dobio otkaz u Dinamu.

Sada se to nije dogodilo, Kovačević je dočekao kraj polusezone, dobio podršku predsjednika Zvonimira Bobana i to se Dinamu itekako isplatilo. Tijekom ovog proljeća gledali smo odlični Dinamo koji je nanizao sjajne rezultate, preuzeo prvo mjesto i pobjegao na deset bodova prednosti.

Očito je sastanak igrača na kojem je najglasniji bio Miha Zajc, uz Josipa Mišića i Sandra Kulenovića, dao dobre rezultate. Zvonimir Boban sačuvao je Kovačevića, ali je povukao neke poteze. Tako dokapetani više nisu bili Kulenović i Ivan Nevistić već su tu ulogu preuzeli Slovenac Miha Zajc i Škot Scott McKenna.

Bez Vidovića i McKenne

U susretu s Rijekom ozlijedili su se McKenna i Vidović.

– Njih dvojica neće biti s nama u Puli, no sreća je da njihove ozljede nisu ozbiljnije, čak mislim da će biti u konkurenciji za nedjeljnu utakmicu. U Maksimir dolazi Varaždin, a svi ostali su spremni, dobro smo radili u ovom kratkom razmaku između dviju utakmica – kaže Kovačević koji se nada pravoj formi koja je do Rijeke krasila plave.

– Jako smo dugo držali dobru formu, ali naravno da nisam sretan kad primamo golove, a dosta smo ih primili u posljednjim utakmicama, u posljednje tri, ali tu smo da sve to popravljamo. Moramo biti puno bolji i onda ćemo lakše dolaziti do pobjeda – zaključio je Mario Kovačević.

Nakon utakmice s Rijekom, trener Dinama najavio je da će biti osvježenja u njegovoj momčadi za susret s Istrom. Koliko i kakvih, vidjet ćemo, sigurno je tek da će biti bez Vidovića, umjesto kojeg se na lijevom krilu može očekivati Arbera Hoxhu. Na stoperskoj poziciji nema McKenne i tu Kovačević mora pronaći rješenje jer Dominguez u susretu s Rijekom nije briljirao. Siguran je Niko Galešić koji se vraća na svoju primarnu poziciju, a na njegovu sekundarnu vratit će se Moris Valinčić. Nije nemoguće da bude promjena i u veznom redu, Mišić, Zajc i Stojković postali su konstanta u sastavu, no u susretu s Rijekom sjajan je bio samo kapetan Mišić. Manje od očekivanog dali su dosad odlični Zajc i Stojković, pa možda Kovačević odluči odmoriti nekoga od njih. Uz to, u startnoj postavi mogao bi se na lijevom beku ponovno naći Perez-Vinlöf.

Sigurno je da si Kovačević ne bi poželio novi posrtaj u Puli, iako bi, s obzirom na bodovnu prednost, ovog puta bio manje bolan.