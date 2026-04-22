Zvijezde spremaju kaos: Bikovi u centru uragana, Rakovima se smiješi sudbinski preokret, a jedan znak će proći kroz pakao!
Srijeda donosi napetost između potrebe za stabilnošću, koju potiče Sunce u Biku, i impulzivnih akcija na koje nas tjera Mjesečev kvadrat s Marsom. Mogući su unutarnji sukobi, a ključ uspjeha leži u izbjegavanju nepotrebnih svađa i svjesnom usmjeravanju energije. Svaki znak će ovaj izazov osjetiti na jedinstven način.
Ovan: Fokus je na obitelji, no tu vrebaju i izazovi, posebno u razgovorima sa starijima. Vladajući Mars potiče vas na akciju, no danas je važnija emocionalna zrelost od sirove snage. Na poslu hrabrost može donijeti napredak ako obuzdate impulzivnost. Večer provedite u miru vlastitog doma.
Bik: Iako će komunikacija biti ispunjena stresom, Sunce u vašem znaku daje vam optimizam i moć. Ne dopustite da vas privremena napetost omete. Na poslu se otvaraju prilike za poboljšanje financija ako uvjerljivo predstavite ideje. Večer donosi priliku za tople i iskrene razgovore.
Rak: Razgovori s autoritetima bit će zahtjevni pa ne tražite odobrenje za svoje planove. Srećom, Mjesec u vašem znaku u skladu je s Jupiterom, pa vas tuđa mišljenja zapravo neće previše doticati. U poslu se usredotočite na dugoročno planiranje, a večer donosi osjećaj pobjede.
Lav: Klonite se kontroverznih tema poput politike i religije jer razgovori neće dobro završiti. Iako izgledate sjajno, najbolje je povući se i posvetiti se sebi. Na poslu se može pojaviti prilika da pokažete vrijednost, no izbjegavajte impulzivna obećanja. Večer provedite u samoći.
Djevica: Vaša sklonost analizi danas dolazi do izražaja, no ključno je zamijeniti potrebu za kontrolom s povjerenjem. Budite oprezni u razgovorima o dugovima ili zajedničkoj imovini. Teme vezane za izdavaštvo, pravo ili medicinu mogle bi proći iznenađujuće dobro. Večer je rezervirana za prijateljska druženja.
Vaga: Pod svjetlima ste reflektora, stoga dvaput razmislite prije nego što uđete u raspravu s partnerom ili prijateljem. Dan nudi priliku da vratite emocionalnu ravnotežu ako ste iskreni prema sebi. Na poslu su mogući pozitivni pomaci u pregovorima, ali je važno da hitnost zamijenite diplomacijom.
Škorpion: Izbjegavajte osjetljive teme na radnom mjestu jer bi mogle narušiti odnose s kolegama. Srećom, odnosi s partnerom teku glatko. Ne povlačite se, povezivanje vam je danas potrebno. U poslu usmjerite svoju snažnu energiju na konkretne ciljeve i izbjegavajte reaktivne poteze.
Strijelac: Unatoč mogućim izazovima u odnosima s partnerima ili djecom, osjećat ćete se velikodušno. Rast danas dolazi iz suočavanja s neugodnim situacijama, a ne iz bijega. Na poslovnom planu, optimizam vas potiče na širenje, no važno je entuzijazam pretočiti u strukturirane planove.
Jarac: Danas ćete morati uložiti dodatan trud u odnosima jer je Mjesec u opoziciji s vašim znakom. Budite posebno oprezni s članovima obitelji i ne dopustite da vas itko omalovažava. Zvijezde vas potiču da priznate i svoju mekšu stranu. Večer zahtijeva suradnju i kompromise.
Blizanci: Iako bi financijske rasprave mogle završiti loše, vaš optimizam bi vam ipak mogao donijeti dobitak. Vaš komunikacijski stil je brz, no danas pazite kako će vaše riječi biti protumačene. Na poslu, predstavljanje ideja na uvjerljiv način može poboljšati vašu vidljivost i donijeti zaradu.
Vodenjak: Svakodnevni razgovori s rodbinom mogli bi biti izazovni, no odnosi s kolegama na poslu pružaju vam podršku. Balansirajte između potrebe za neovisnošću i povezanosti. Na poslu bi vaša inovativnost mogla privući podršku ako ideje predstavite jasno i praktično. Večer je idealna za organizaciju.
Ribe: Pred vama je zaigran dan koji bi mogle pokvariti napetosti oko financija. Vaša intuicija je izoštrena, no važno je pronaći ravnotežu između mašte i stvarnosti. Izbjegavajte sukobe i držite se jednostavnosti. Na poslovnom planu, inspiraciju pretvorite u realne planove